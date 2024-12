Proyectan reducir presupuesto a IEEM y sin bolsa para elección judicial; al Poder Judicial plantean 4% más recursos

Pese a la reforma judicial mexiquense, para el 2025 se proyecta otorgarle al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) 158 millones de pesos menos en el presupuesto que solicitó, e incluso aún no se consideran recursos para la elección por sufragio de jueces y magistrados para el 1 de junio del 2025. En contraste, al Poder Judicial mexiquense se hace la propuesta de tener un aumento del cuatro por ciento de sus recursos.

De acuerdo con el contenido del Presupuesto de Egresos (PEGEM) que envió el Ejecutivo al Legislativo el pasado 13 de diciembre, al árbitro electoral se le plantea otorgarle mil 700 millones 512 mil 864 pesos. La anterior cantidad es menor a la que aprobó el IEEM en sesión del Consejo General el 11 de octubre que fue de mil 858 millones 842 mil 708 pesos, en el cual contempla el aumento del 10 por ciento para su personal y una bolsa de 30 millones de pesos para posibles elecciones extraordinarias.

En este 2024, dicho organismo autónomo ejerció tres mil 168 millones 385 mil 770 pesos de recursos, ante la organización de la elección del 2 de junio en la que se eligieron a las 125 autoridades municipales y los integrantes del Congreso Local, aunque también sufrió un recorte.

Y para el 2023 cuando se renovó la gubernatura mexiquense el monto ascendió a dos mil 729 millones 173 mil 258 pesos. Durante la entrega de propuesta del Paquete Fiscal 2025, el secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, argumentó que el recurso presupuestado al IEEM obedecía al histórico donde no es año electoral “mantenemos el histórico sin elecciones”.

Además, tampoco se contempló una partida presupuestal para la elección extraordinaria del 1 de junio del 2025 para elegir por primera vez bajo sufragio 30 magistraturas y 115 jueces de distrito. Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Francisco Vázquez Rodríguez, aclaró que dicha cifra se conocerá una vez que se tenga la implementación de la reforma y las adecuaciones al Código Electoral, esto en enero, pues el proceso democrático inicia en febrero.

“Todavía no está presupuestado porque no se conoce la elección… pedirlo ahorita todavía no podemos, presupuestarlo, pero sí podemos solicitar después un incremento”, expresó.