Senado avala nombramiento de Rutilio Escandón como cónsul de México en Miami

El pleno del Senado de la República avaló con 65 votos a favor, 22 en contra y 5 abstenciones, el nombramiento de Rutilio Cruz Escandón como cónsul general de México en Miami, Florida.

El coordinador de Morena en la Cámara alta, Adán Augusto López Hernández, se excusó de participar en el procedimiento en el que se ratificó a él ex gobernador de Chiapas “por existir un interés directo”, recordando que la hermana del legislador es esposa de Escandón Cadenas.

Alejandro Murat Hinojosa, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, presentó la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y resaltó que cuentan con un perfil que represente dignamente al Estado mexicano, pero además que defiendan con vocación y decisión a los paisanos en el exterior.

“Es una designación que responde a las necesidades reales de nuestros nacionales en el extranjero, precedido por una trayectoria intachable en el servicio público, y, y con una experiencia única que difícilmente puede encontrarse en otro perfil, y permitan exponer las razones por las que considero no sólo justifican plenamente, si no hacen necesarios su nombramiento, primero experiencia como gobernador, una base sólida para enfrentar desafíos públicos gobernador de Chiapas, no es una tarea sencilla”, indicó.