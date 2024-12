Captan caída de objeto misterioso del cielo desatando varias teorías en Zacatlán, Puebla | VIDEO

En redes sociales se viralizó rápidamente un video en Zacatlán de las Manzanas, Puebla, que registró la caída de un objeto misterioso desde el cielo. La grabación ha generado una ola de especulaciones entre los usuarios, quienes no han tardado en compartir sus propias teorías sobre el origen del fenómeno.

Algunos aseguran que se trata de basura espacial que ha caído a la Tierra, otros, más inclinados a lo desconocido, sugieren que el avistamiento podría ser un meteorito, argumentando que su caída en el cielo nocturno coincide con las características de estos fenómenos naturales. Sin embargo, no faltaron los más audaces, quienes no dudaron en especular que el objeto podría ser un objeto volador no identificado (OVNI) que pasó cerca de la Tierra.

El video, que fue tomado a través de la cámara de un celular y publicado en varias cuentas de la plataforma X, muestra el objeto cayendo a gran velocidad, mientras a su paso va dejando una estela de fuego en el cielo.

El objeto caen a gran velocidad y a su paso va dejando una estela de fuego en el cielo. Créditos: Tomada de video.

A pesar de las múltiples teorías que han surgido, hasta el momento las autoridades no han aclarado de que se trata el objeto que fue grabado, ni expertos en astronomía ni autoridades locales han emitido declaraciones sobre el incidente. Mientras tanto, el video sigue circulando en redes sociales y los internautas siguen debatido acerca de qué podría tratarse.

¿Qué son los OVNIS?

Los OVNIS son un término que se refiere a una categoría de seres en la cultura popular, especialmente en el contexto de la ciencia ficción y teorías de conspiración, que se asocia con extraterrestres o seres de otros planetas. La mayoría de las personas que logra captar un objeto extraño en el cielo relaciona la forma con la de una nave espacial que es presentada en películas o series, además algunos consideran que podría ser material alienígena, algo que a pesar de años de investigación no ha sido descifrado.

La basura espacial

La basura espacial son los objetos artificiales que orbitan alrededor de la Tierra y que ya no tienen un propósito funcional. Llegan a la Tierra de varias maneras, sin embargo, la mayoría de los objetos en órbita eventualmente regresan a la atmósfera debido a la fricción con partículas de aire. Cuando un objeto entra en la atmósfera, se calienta y se desintegra en gran medida debido a la fricción generada por la velocidad y la densidad del aire, pero esto no evita que algunos fragmentos más pequeños pueden sobrevivir y caer a la Tierra como basura espacial.

