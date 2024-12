Norteamérica debe buscar la independencia económica para frenar importaciones de China, dice Ken Salazar

Los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos deben buscar la independencia económica de América del Norte para frenar las importaciones de China y fortalecer a la región,señaló el embajador Ken Salazar.

En conferencia de prensa en la Residencia de Estados Unidos, el embajador Ken Salazar dijo que los principales socios de Estados Unidos están en el T-MEC.

“Me parece que hay muchas oportunidades y ya me voy de México unas semanas pero cuando me vaya me voy con un optimismo y una determinación de que esa relación va a seguir de una manera la relación