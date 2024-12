Diputados preparan recortes al Presupuesto de Egresos de la Federación 2025

Alrededor de 31 mil millones de pesos serán reasignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, de los cuales, más de 14 mil 42 millones se recortan al Poder Judicial, y al Instituto Nacional Electoral (INE), se le recortan 13 mil 117 millones de pesos.

También se prevén mil 500 millones de pesos de un fideicomiso que se encontró en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyos recursos, en total, se enviarán a salud, cultura, el campo, infraestructura y educación, con el fin de restituirles a las universidades el presupuesto que requieren.

El coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, integrante de la Comisión, expresó que le van a dejar al INE, un presupuesto parecido al que utilizó en el 2024, para llevar a cabo los comicios presidenciales, los más grandes en la historia del país, y con eso pueden organizar los comicios extraordinarios del Poder Judicial, para el próximo año.

“Entonces, ellos traían poquito más de 4 mil millones en prevenciones, pues eso no tiene ningún problema, se quita, y lo demás es la reducción a dejarlo como tuvo su presupuesto en 2024 que fue año de elección, y yo creo que no tiene dificultad para sacar el proceso que viene. Ellos dicen que sí, nosotros decimos que no, tenemos que discutir ampliamente en que están gastando lo que se les da, y nosotros les podemos demostrar que sí sale”, manifestó.