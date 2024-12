Bernardo Bátiz critica discurso de Norma Piña en su segundo informe como presidenta de la SCJN

Bernardo Bátiz Vázquez, abogado y consejero de la Judicatura Federal, destacó que el mensaje de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministra Norma Piña, durante su segundo informe de labores, tuvo dos partes muy bien marcadas, la primera fue el informe sobre su trabajo al frente del máximo tribunal de justicia en México y lo que se hizo en el Consejo de la Judicatura y la segunda parte de su mensaje pareció una arenga política.

“No me parece que era el lugar ni el momento para ello, pero respeto su decisión aunque no me pareció correcto”, expresó Bernardo Bátiz en entrevista para el programa “Noticias de la Tarde con Lupita Juárez”, de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

El también aspirante a ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Bernardo Bátiz, reiteró que la ministra Norma Piña hizo un alegato político que se ha escuchado muchas veces y desde hace varios meses donde se dice que es la reforma judicial es una imposición que pone en riesgo la independencia de jueces y magistrados.

Bernardo Bátiz, nuevo consejero de la Judicatura Federal. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

Bátiz Vázquez rechazó que la reforma al Poder Judicial se haya hecho atropelladamente como lo señaló en su segundo informa la ministra Norma Piña, y al contrario declaró que se siguieron todos los pasos para su aprobación en el Poder Legislativo. Agregó que muchos magistrados y jueces participarán en la elección de juzgadores por voto popular, que se llevará a cabo en 2025 y 2027.

Le puedo decir que hay una corriente de pensamiento dentro de los servidores públicos del Poder Judicial, que están en contra de la forma en que se hizo la reforma, pero también hay muchos que están de acuerdo y que van a participar", dijo el consejero de la Judicatura.

Consideró que si el Poder Judicial se democratiza como se está planteando será una revolución a fondo. Recordó que en ese poder los nombramientos eran decididos por el Ejecutivo y avalado por legislativo, por lo que estaba en riesgo la independencia judicial.

