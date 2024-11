"De los pueblos saldrán los juzgadores", asegura Sheinbaum en Durango

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que de los pueblos originarios también saldrán los juzgadores que se elegirán el 1 de junio del próximo año.

En Mezquital, Durango, señaló que con el voto popular se elegirán a jueces, magistrados y ministros.

“Lo que le llamamos la Reforma al Poder Judicial, que también aquí en Durango se votó, que quiere decir que ahora todas las mexicanas y mexicanos vamos a elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Eso ya es parte de la Constitución y el 1 de junio del próximo año va a haber casillas para poder votar por jueces, magistrados y ministros, para que desde los pueblos salgan los nuevos jueces para nuestro país”, afirmó.

En la inauguración de la primera etapa del Camino artesanal Pata de Gallo-Santiago Teneraca, la presidenta Sheinbaum Pardo se comprometió a incluir en los Planes de Justicia servicios como electrificación porque fue una demanda de la comunidad.

“Tengo la preocupación, se los digo, de que hoy hayan puesto una planta de luz. Que nos vayamos y regresen a estar sin luz. ¿Verdad? Pues eso no está bien. No puede ser que venga la presidenta y haya luz, se va la presidenta y ya no hay luz. Eso no es correcto. Así eran los gobiernos de antes, no podemos ser así nosotros”, señaló.

Instruyó a que antes de que termine el mes de noviembre Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía; Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), comiencen los trabajos.

“Para que dentro de los planes de justicia venga el programa de electrificación. Sea directo por cable o a través de paneles solares con baterías, pero tenemos que electrificar a las comunidades como parte de los planes de justicia. Igual van a seguir los caminos para que podamos continuar con los caminos artesanales que ya se habían iniciado y que les vamos a dar continuidad".

Sheinbaum destaca caminos artesanales

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó que en Durango se cuenta con 52.55 kilómetros de kilómetros artesanales, con una inversión de más de 300 millones, 6 caminos concluidos, 34 kilómetros y 3 en proceso.

“En total, los caminos artesanales en 2024, bueno todo el programa de caminos artesanales a nivel nacional suma 3 mil 835 kilómetros y se implementó a lo largo de 10 estados. Aquí se invirtieron 17 mil 800 millones y se generaron cerca de 73 mil empleos”, apuntó.

Foto: Captura de pantalla @Claudiashein

Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), detalló que el camino de Pata de Gallo a Santiago Teneraca tiene una longitud de 31.3 kilómetros, con 10 kilómetros construidos en dos frentes.

Dijo que con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se define el plan de trabajo para 2025 en la materia

En su mensaje de bienvenida, el gobernador Esteban Villegas Villarreal reconoció el liderazgo de la presidenta Sheinbaum Pardo.

“Reconozco, Presidenta, en usted su liderazgo en beneficio de todas las familias duranguenses y reconozco su legado histórico como la primera mujer Presidenta en liderar un rumbo para México, la primera mujer Comandanta de las Fuerzas Armadas de nuestro país”, dijo.

Afirmó que en el gobierno de la doctora Sheinbaum Pardo se defiende el diálogo, el consenso abierto y respetuoso.

“Presidenta, siempre encontrará en mí a un aliado, a un amigo, y siempre encontrará en las y los duranguenses un pueblo que le respalde en todas sus acciones. Dios le bendiga, Presidenta, en todo su sexenio, que la ilumine en cada desafío y le brinde la sabiduría para tomar las mejores decisiones para México”, expresó.

El mandatario estatal agradeció que se dio continuidad al programa de caminos artesanales y que el programa “Bachetón” de rehabilitación de carretera ya inició en Durango.

El gobernador tradicional de O’dam, Severo Santana Cervantes pidió que se revise el Plan de Justicia, además de que los recursos lleguen directo para beneficio de la comunidad.

Al término del evento, la presidenta Sheinbaum Pardo se dirigió a Calera Zacatecas, en dónde presidirá esta tarde el Programa de apoyo al campo.

