Mujeres con Bienestar: no podrás recibir tu pago en noviembre si no cumples con este REQUISITO

Mujeres con Bienestar es un programa social en el Estado de México que apoya a las mujeres en condición de pobreza o marginación a través de depósitos bancarios, con su Tarjeta del Bienestar. Además del apoyo de 2 mil 500 pesos bimestrales, las beneficiarias reciben otra serie de servicios médicos, financieros y descuentos que impulsan su desarrollo integral.

El Gobierno de Delfina Gómez ha sido reconocido por los numerosos apoyos que ha brindado a las mujeres en necesidad y Mujeres con Bienestar es un claro ejemplo de lo que se ha logrado durante su administración. Sin embargo, si no cuentas con todos los requisitos para recibir el depósito, podrías perder el apoyo durante el mes de noviembre.

REQUISITO que debo cumplir para recibir mi pago de Mujeres con Bienestar

La Secretaría de Bienestar advirtió que si no has activado tu Tarjeta del Bienestar no se podrá tramitar correctamente el depósito y perderás la oportunidad de recibir los 2 mil 500 pesos que tocan durante este último bimestre de 2024. Si aún desconoces como llevar a cabo este proceso, esta información te interesa.

Un aspecto importante al activar tu Tarjeta del Bienestar es que la necesitarás físicamente en tus manos, posteriormente podrás seguir debidamente el proceso en el siguiente enlace. Después, necesitarás descargar la App Mujeres con Bienestar, disponible en la Play Store y App Store, para celulares Android y IOS.

Activa tu tarjeta antes del período de depósitos

El inicio de sesión lo realizarás con el correo electrónico y contraseña que registraste tu solicitud. En caso de que no recuerdes tu contraseña, puedes restablecerla con tus datos del Formato Único de Bienestar (FUB), al pulsar la opción "¿Olvidaste tu contraseña?".

La Secretaría de Bienestar recomienda a sus usuarios evitar que un tercero realice sus solicitudes de registro, pues corren el riesgo de no recibir el beneficio. También advierten que todo trámite en relación a los apoyos gubernamentales son completamente gratuitos, por lo que si solicitan dinero para llevarlos a cabo se trata de intentos fraudulentos.

¿Qué necesito para registrarme a Mujeres con Bienestar?

Formato Único de Bienestar (FUB)

Credencial para votar vigente

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses

