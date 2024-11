Viviana salió de ruta con su novio biker, él la aventó de la moto y la mató en la México - Querétaro

Familiares y amigos de Viviana García Hernández, de 36 años de edad, piden justicia para la mujer que fue asesinada en inmediaciones de la autopista México - Querétaro. Los seres queridos de la víctima denuncian que el pasado 27 de octubre ella salió de paseo con su entonces pareja, Axel "N", quien manejaba una motocicleta; aparentemente, en el trayecto ambos habrían tenido una discusión, motivo por el cual su novio decidió tirarla del vehículo y le ocasionó la muerte.

A través de redes sociales se ha dado a conocer que Axel "N" es un presunto piloto de motocicletas, quien únicamente se dedicaba a conducir estos vehículos. El supuesto feminicida es originario de la alcaldía Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México, mismo lugar donde conoció a Viviana. Tras entablar una amistad, ambos comenzaron una relación sentimental en 2022, sim embargo terminaron en 2023, como consecuencia de los celos de Axel.

Para enero de 2024 Viviana decidió darle una nueva oportunidad a Axel y ambos retomaron su relación. No obstante - según sus seres queridos - el presunto feminicida obligó a la víctima a cerrar todas sus redes sociales y únicamente tener una cuenta en TikTok, donde subirían sus fotografías como pareja. La última vez que se vieron juntos fue el 27 de octubre, cuando Axel llevó a Viviana al evento de automóviles “Los 100 Mejores”, el cual se realizó en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

En redes sociales aún hay fotografías de la pareja en el evento. En las imágenes ambos se ven sonrientes y felices. Pero, personas que se encontraban en el mismo evento, declararon que Viviana y Axel tuvieron una fuerte discusión y luego de eso se retiraron. La hipótesis de lo ocurrido sugiere que mientras transitaban por la autopista México - Querétaro, Axel golpeó a Viviana por las costillas, haciendo - de forma intencionada - que ella cayera del vehículo.

Como consecuencia del golpe, Viviana perdió la vida de forma inmediata, mientras que Axel siguió su camino y no se detuvo para ayudar a su entonces novia. La mujer fue arrollada por varios vehículos, los cuales - al no darse cuenta del cuerpo inerte de Viviana - no pudieron hacer nada para frenar y terminaron pasándole por encima. Los datos del forense determinaron que Viviana murió por el fuerte golpe que recibió en la cabeza, así como por el golpe en las costillas, mismo que aparentemente fue ocasionado por Axel.

Aunque Axel trató de engañar a los familiares de Viviana, asegurando que se había tratado de un accidente, las cámaras de seguridad del C5 confirmaron que el hombre habría ocasionado la caída de su novia. Actualmente, el presunto feminicida es buscado por las autoridades del Valle de México, pero se mantiene prófugo. En este sentido, familiares, amigos y colectivos feministas han exhortado a la población a denunciar a Axel "N", en caso de tener información sobre su paradero.

