Paquete económico 2025 está listo, asegura Sheinbaum

El paquete económico 2025 está listo y será en la Mañanera del Pueblo donde se presenten sus líneas generales, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A pregunta expresa, la mandataria federal indicó que dicho paquete económico tiene como prioridad a los programas sociales, para la educación, la salud, los proyectos de trenes, carreteras y agua.

La presidenta de México dijo que se involucró en su planeación desde el sexenio anterior. Foto: Presidencia

“Lo vamos a presentar aquí las líneas generales del presupuesto, se tiene que enviar a más tardar el quince de noviembre del paquete presupuestal a más tardar el quince de noviembre. Obviamente, se mantienen los programas sociales, hay recursos para los nuevos programas, para educación, para salud, hay ahorros en algunos temas también muy importantes que permiten orientar hacia la inversión de trenes, de carreteras, de agua. Entonces ya prácticamente está listo el paquete”, explicó.

La mandataria federal indicó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador le dio la oportunidad de involucrarse en la planeación del paquete económico desde antes de que acabará el sexenio anterior.

Aunado a ello, reiteró “Entonces si me permiten, pues, que venga Secretaría de Hacienda para que se pueda explicar los rubros más generales del paquete”.

Al cuestionarla sobre el anunció del Fondo Monetario Internacional que otorgó un crédito blando por 35 mil millones de dólares, la jefa del Ejecutivo Federal dijo que esa línea de crédito ya existía y manifestó que solo se utilizaría en caso de alguna necesidad.

“Es una línea de crédito que ya existía, entonces lo que dice el fondo es, ahí está esta línea de crédito, tu economía está sólida por si lo quieres utilizar en algún momento, entonces es como si uno supiera que tienes un préstamo en el banco disponible pero no lo has utilizado, porque no ha habido necesidad. Entonces ahora ratificaron que está esa línea de crédito en caso de que México la quiera utilizar”, explicó.

