Cerca del medio día de este jueves 7 de noviembre fue dada de alta del hospital Melanie de Jesús Barragán Guzmán, la joven que fue golpeada por su novio tras salir de una fiesta de Halloween en la región de Revolución Verde en Ciudad Madero, Tamaulipas. De acuerdo con primeros reportes, la estudiante salió del nosocomio después de que los médicos determinaron que ella podía continuar con su tratamiento desde casa.

Información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la joven estuvo internada en el Hospital General Regional de Ciudad Madero, donde recibió atención médica por las severas heridas que presentaba, mismas que le fueron ocasionadas por Christian "N", su entonces pareja. Debido a las fuertes lesiones que presentaba en el rostro, Melanie tuvo que ser sometida a dos cirugías - una ocular y la otra de pómulo - mismas que se realizaron con éxito.

Melanie se recupera; su madre dice que la veía con moretones

Según medios locales, Melanie aún tendrá que someterse a una cirugía en la nariz. No obstante, este jueves 7 de noviembre sus médicos consideraron que ya podía regresar a su domicilio y seguir sus tratamientos desde su casa. Esta misma información habría sido confirmada por la madre de la joven, quien el pasado miércoles 6 de noviembre anunció que su hija había salido de cirugía y se recuperaba de forma favorable, aunque aún quedaban algunos "detalles" de su tratamiento.

“Probablemente en una semana le quiten los puntos, le operaron lo que es el pómulo, le pusieron una malla para que no se hernie, falta su naricita y demás detalles, pero esos van poco a poco”, dijo la madre de Melanie. La mujer agregó que su hija nunca le confesó ser víctima de violencia, pero ella siempre la veía golpeada: "siempre tenía algunos moretoncillos por ahí y todo eso, pero, pues eso me llamaban a mí la atención, me hacían ruido y creo que eso eran señales de alerta".

Autoridades siguen en la búsqueda de Christian "N"

Autoridades ofrecen hasta 200 mil pesos como recompensa por Christian "N". Foto: FGJ.

p>Actualmente, se ofrece una recompensa de más de 200 mil pesos a quien ofrezca información que ayude a dar con el paradero de Christian "N", de 24 años de edad, quien es señalado como el agresor de la joven Melanie. Gracias a grabaciones, captadas por una cámara de seguridad, se dio a conocer que fue el novio de la estudiante quien la a golpeó salvajemente a las afueras de una fiesta de Halloween, la cual se realizó el pasado 31 de octubre.

En las mismas imágenes se observa que Melanie fue auxiliada por una de sus amigas, quien se identificó como Dana Paola. Tras los hechos violentos la estudiante fue llevada de emergencia a un hospital local, ya que quedó gravemente herida y con riesgo de perder uno de sus ojos; por su parte, Christian "N" aprovechó para escapar y, hasta ahora, no hay información que ayude a dar con su paradero, aunque en redes sociales se especula que el agresor podría estar refugiado en casas de familiares.

