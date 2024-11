¡Se cae red Telcel! reportan fallas HOY miércoles 6 de noviembre

¡No es tu celular, es la red! Usuarios de redes sociales informaron la noche de este miércoles 6 de noviembre fallas en el sistema de la red de Telcel, que los han dejado incomunicados y sin posibilidad de utilizar sus datos móviles ni realizar llamadas telefonicas. A través de las redes sociales, los usuarios han notificado las intermitencias en el servicio.

Numerosos usuarios de Telcel en todo el país han reportado fallas generalizadas en el servicio de telefonía móvil e internet durante las últimas horas. Los afectados han expresado su frustración en redes sociales, denunciando la falta de señal, problemas con los datos móviles y hasta llamadas que se cruzan.

Los usuarios de Telcel evidenciaron los problemas de la red. Foto: Especial

"Llevo más de una hora sin señal ni internet", comentó un usuario en Twitter. Otro agregó: "Qué pasa con Telcel?? No tengo señal ni datos". Las quejas se han multiplicado, evidenciando una interrupción generalizada del servicio que ha dejado a miles de usuarios incomunicados.

“¿Alguien más con problemas en su línea #Telcel? Llamadas/líneas cruzadas al parecer, marco y me manda directamente a buzón, me marcan y no entran las llamadas ni por WA”, señaló otro usuario.

Usuarios acusan que hay llamadas cruzadas

Algunos más consideraron que la red telefónica estaba funcionando como la plataforma Omegle, pues comunicaba con personas al azar: “Que Random que ahora quieras marcar por teléfono y que @Telcel te enlace con quien sabe quién y parezca Omegle”.

Las causas de esta falla masiva aún no han sido confirmadas oficialmente por Telcel. Sin embargo, los usuarios especulan que se podría tratar de un problema a gran escala que afecta a muchos usuarios de la compañía.

Ante esta situación, los afectados han pedido a Telcel que se pronuncie al respecto explicando qué es lo que ocurre y que resuelva la situación a la brevedad posible.

