Eduardo desapareció en un centro comercial, su cuerpo fue hallado flotando en un río

Los restos de un joven desaparecido, identificado como Eduardo Peñafiel Hernández, fueron localizados en las inmediaciones de un río en el municipio de Tulancingo, en el estado de Hidalgo. De acuerdo con información oficial del caso, el estudiante - de 19 años de edad - fue visto por última vez el 18 de julio del presente año, cuando se encontraba en una plaza comercial. Desde entonces sus familiares perdieron su rastro y no lo volvieron a ver con vida.

La desaparición de Eduardo ocurrió la noche del jueves 18 de julio, luego de que el estudiante fue visto en la plaza comercial Patio en Tulancingo. En aquella ocasión, el joven vestía chamarra, camisa y pantalón de vestir en color negro, además de unos tenis blancos y llevaba consigo unos lentes para ver mejor. Luego de esa fecha, sus familiares y seres queridos perdieron su rastro, por lo que denunciaron su desaparición y comenzaron a realizar labores de búsqueda.

Localizan a estudiante en un río de Tulancingo

Los restos fueron encontrados el 24 de julio del mismo año. Foto: redes sociales.

Fue el 24 de julio cuando se encontraron los restos de Eduardo en un río del municipio de Tulancingo. Sin embargo, por las condiciones en las que se encontraba el cuerpo, no se pudo esclarecer si se trataba del joven o no. Por lo que las autoridades enviaron el cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar pruebas genéticas y así identificar a la víctima. No obstante, las investigaciones se alargaron y fue hasta el martes 5 de noviembre que se entregaron los resultados.

La información fue compartida por el colectivo Sonrisas Perdidas, el cuan confirmó que los restos encontrados en el mes de julio sí corresponden a Eduardo. Hasta ahora, las autoridades no han explicado las causas por las que Eduardo perdió la vida; pero, trascendió que su cuerpo fue encontrado a más de 18 kilómetros de distancia de donde fue visto. Se espera que conforme las investigaciones continúen se den a conocer las causas de muerte.

¿Quién era Eduardo Peñafiel Hernández?

Eduardo Peñafiel tenía 19 años. Foto: redes sociales.

Según su ficha de búsqueda, Eduardo tenía 19 años de edad y fue visto por última vez el 18 de julio, cuando salía de la plaza comercial Patio en Tulancingo. El estudiante se caracterizaba por tener el cabello color negro, lacio y con un peinado de "librito".

Además, como señas particulares llevaba un collar de listón color negro con una cruz de plata. El día de su desaparición vestía chamarra, camisa y pantalón color negro, a juego con unos tenis blancos.

