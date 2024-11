Con un Plan D, la presidenta Claudia Sheinbaum contemplaba darle la vuelta a una posible resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de que invalidara la reforma al Poder Judicial. En la Mañanera del Pueblo de este 6 de noviembre, en Palacio Nacional, la Mandataria señaló que un factor clave era la salida del ministro Luis María Aguilar, el 30 de noviembre.

“Vamos a darle la vuelta, vamos por un plan D, aunque no tuvieran razón, para evitar esta confrontación a la que nos querían llevar, era volver a presentar la reforma con dos modificaciones centrales, la primera, que en lo que no llegaba el nuevo Poder Judicial, electo por el pueblo, se pudiera elegir al octavo ministro, porque el ministro Aguilar deja la Corte en noviembre con el esquema anterior y entre otras cosas decíamos: que ya no tengan haber de retiro los ministros, eran dos principales temas (...) y después del 30 de noviembre, ya hubiéramos tenido los cuatro Ministros necesarios”, detalló desde el Salón Guillermo Prieto.

Sheinbaum planeaba un Plan D. Foto: Youtube/SCJN

Con el presidente Andrés Manuel López Obrador se llevaron a cabo los Planes A, B y C, que consistían en una serie de reformas para consolidar la Cuarta Transformación. Ayer, el Pleno de la Corte no alcanzó los ocho votos para echar abajo la reforma al Poder Judicial, que plantea la elección popular de jueces, ministros y Magistrados.

“No íbamos a caer en una confrontación, porque eso es lo que ellos querían, eran una de las opciones que teníamos planteadas”, afirmó.

También, por haber logrado que no se declarara la invalidez de la reforma al Poder Judicial, la presidenta reconoció la posición del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán.

“Hay que escuchar su posición y miren que me imagino que ha de haber tenido cualquier clase de presiones del otro lado para no votar como decidió su votación, pero fue una decisión individual y es de reconocerse.

“Porque podemos tener diferencias con el Ministro, pero en este caso es nítida su presentación y si ya lo hice antes, por qué ahora voy a estar en contra, eso no quiere decir que esté de acuerdo con la reforma”, explicó.

Incluso, Sheinbaum criticó la postura de la ministra presidenta, Norma Piña, a quien señaló por querer dar una pirueta inconstitucional.

“La Ministra Presidenta dice: no son ocho votos, son seis, porque a la nueva Constitución, a la nueva redacción, que ellos están impugnando, dice que seis, bueno, pero son seis cuando son nueve ministros, no seis cuando son once, o sea, darle una vuelta, una pirueta inconstitucional

“Y ahí otros dos Ministros dicen: no podemos hacer, que fue el Ministro Luis María Aguilar y el Ministro Pardo”, señaló.

