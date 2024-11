Suprema Corte rechaza petición de Lenia Batres 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechazó la petición de Batres de aplazar la discusión y retirar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. El argumento de Batres es la reciente reforma en materia de supremacía constitucional y que, aseguró, considera improcedente la revisión del asunto.

Sin embargo, González Alcántara Carrancá explicó que esa reforma no es aplicable en este asunto que ya se encontraba en fase de resolución, pues el 31 de octubre estaba en fase de cierre de instrucción y desde el 28 de ese mes, el proyecto ya era del conocimiento de los ministros.

“Al día en que se publicó la apresurada reforma constitucional, esto es el 31 de octubre, ya existía un cierre de instrucción desde el 30 de octubre y, adicionalmente, el proyecto ya era de su conocimiento desde el día 28 de octubre. Por lo tanto, no existe una causal de improcedencia superviniente que se haya como se ha afirmado aquí, esta interpretación es además consistente con la teoría general del proceso, conforme a la que todo proceso se divide en etapas, instrucción y juicio”, indicó el ministro ponente.

Alberto Pérez Dayán no coincide con proyecto de González Alcántara

Al discutir si los partidos políticos tienen legitimación para impugnar, el ministro Alberto Pérez Dayán dijo que no coincide con el proyecto de González Alcántara Carrancá. Señaló que las acciones de inconstitucionalidad presentadas por institutos políticos contra reformas constitucionales son improcedentes.

“Por tales razones, no coincido con la propuesta sobre una nueva reflexión. Convencido que esta acción de constitucionalidad a partir de sus precedentes debe considerarse improcedente y sobreseer en la misma sé de las consecuencias de la reforma judicial e incluso lo siento personalmente, a mí también me toca, sin embargo, sostengo que existen otras vías que protegen esos anhelos y que tienen como eje principal no el combate de normas electorales, sino el reconocimiento y protección de los derechos humanos", aseguró.

