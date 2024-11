Sheinbaum exhibe nepotismo dentro del Poder Judicial, “tienen trabajando a esposas, hijos y sobrinos”

A unas horas de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discuta si es válida la reforma al Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Norma Piña, ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recordar sus resoluciones.

“Hoy va a discutir la Corte, no sabemos si hoy van a terminar la discusión o se vaya a prolongar hasta el jueves, pero en cualquiera de los cosas que revise la Ministra Presidenta otros casos que ha resuelto o cómo ha votado en donde ha dicho que no puede la Corte invalidar la Constitución”, aseguró en la Mañanera del Pueblo de este 5 de noviembre.

Con el proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, la Corte apunta a declarar la invalidez de la reforma judicial, que ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación y plantea la elección popular de jueces, ministros y magistrados.

En la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum retomó una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, que lleva por nombre El Poder Familiar de la Federación, la cual exhibe la situación del Poder Judicial; fue publicada en 2018.

“Un estudio entregado ayer al Consejo de la Judicatura y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desnuda el nepotismo imperante en el Poder Judicial de la Federación: al menos 500 jueces y magistrados de todo el País tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Estas ‘redes clientelares’ se extienden a más de 7 mil servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina”, describe el texto.

Ante ello, Claudia Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial busca limpiar la corrupción.

“Esto es contra la corrupción, que no se nos olvide, la reforma al poder judicial, que hoy es parte de la Constitución, no sale de la nada, sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación.

“Tanto que en un documento en el 2018, Mexicanos contra la Corrupción, que hoy defienden al Poder Judicial, le llamaron Poder Familiar de la Federación”, sostuvo.

También, la Presidenta reprochó al Instituto Nacional Electoral (INE) el presupuesto planteado para la elección de jueces, ministros y magistrados el próximo 1 de junio.

La mandataria recalcó que no puede costar tanto este ejercicio democrático.

“Vamos a seguir insistiendo, no debe costar tanto la elección, no le puede costar tanto la democracia al pueblo de México, y hay manera de reducir los costos, entonces la Secretaría de Gobernación va a estar en contacto con el INE, vamos a seguir insistiendo en que no es necesario tanto recurso, sobre todo cuando no hay financiamiento a los partidos políticos en esta ocasión para que sea tan onerosa la elección del Poder Judicial”, sostuvo este 5 de noviembre en Palacio Nacional.

Ayer, por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó pedir un presupuesto precautorio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el 2025, que asciende a 33 mil 121 millones 790 mil 251 pesos.

En esta aprobación se incluyen los 13 mil 205 millones 143 mil 620 pesos para la organización y realización de las elecciones de ministros, jueces y magistrados el primero de junio de 2025.

Con información de Fernanda García y Misael Zavala

