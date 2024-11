Fernández Noroña critica fallo de la SCJN sobre reforma judicial: "Es un mal menor"

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa directiva del Senado de la República, consideró que es tema relevante y es un mal menor el falló otorgado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acerca de que los partidos políticos pueden impugnar la reforma judicial.

“El problema no es que digan si tienen derecho o no los partidos políticos ha impugnar una reforma constitucional, el problema es que quieren cambiar la Constitución sin tener facultades para ello, eso sí me parece gravísimo”, opinó Gerardo Fernández Noroña en entrevista para el programa de “Heraldo Noticias con Lupita Juárez”, de Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Créditos. Especial.

El presidente de la Mesa directiva del Senado recordó que ha estado retando a los ministros de la Suprema Corte a que le digan en que parte de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos tiene facultades para decidir que artículo vale y cual no.

Indicó que el artículo 135 constitucional señala que el Poder Legislativo tienen facultades para cambiar la Constitución, pero ninguna señala que el Poder Judicial está por encima de los otros poderes del Estado y del soberano que es el pueblo.

Señaló que con la norma vigente de la Supremacía Constitucional el proyecto lo debieron haber desechado los ministros, sin embargo, dijo, a la Suprema Corte no le importó.

Fernández Noroña señaló que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá está sacando atribuciones y criterios sin pies ni cabezas para decidir que artículos se quedan de la reforma judicial.

Quiere llevarnos a una situación de donde ocho personas estén por encima de la patria entera”, dijo el presidente de la Mesa directiva del Senado tras considerar la postura del ministro Alcántara Carrancá como una irresponsabilidad.

