Orgullo mexicano: IPN y la NASA preparan lanzamiento de la misión FY25 desde la Antártida

De forma histórica, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) —una de las universidades más importantes de México— participará por primera ocasión en una expedición suborbital a la estratósfera desde la Antártida. Se trata de la misión “FY25”, misma que tendrá una trayectoria de una revolución en 15 días, algo que es equivalente a una vuelta a la Tierra. Te contamos de qué se trata el proyecto.

Y es que en esta ocasión, la universidad mexicana participará de la mano de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y la Fundación Nacional de Ciencia con el módulo EMIDSS-6 (Experimental Module for the Iterative Desing for Satellite Subsystems versión 6).

Cabe mencionar que el trabajo del IPN es sumamente relevante y podría generar grandes cambios, ya que el módulo llevará consigo una serie de sensores ambientales que tienen el objetivo de desarrollar un experimento a fin de identificar distintos contaminantes en el aire.

“El módulo llevará a bordo sensores ambientales, así como la primera etapa de instrumentación para el desarrollo de un experimento orientado a la identificación de contaminantes del aire utilizando técnicas de análisis de imágenes y reconocimiento de patrones”, se lee en el informe del IPN.

¿Cómo participará el IPN con la NASA?

La misión del IPN que está planeada para finales de este 2024 está liderada por el doctor Mario Alberto Mendoza Bárcenas, investigador del Centro de Desarrollo Aeroespacial (CDA), quien aseguró que su grupo de trabajo recibió la invitación de la NASA para que EMIDSS-6 formara parte de la misión FY25.

Uno de los objetivos principales del módulo consiste en el desarrollo de la primera etapa de un proyecto para identificar contaminantes. Según información compartida por el IPN, lo que principalmente se buscará son microplásticos en la estratósfera por medio de un sistema de captura de imágenes.

La NASA ya inició los preparativos para el lanzamiento de la misión FY25

Hasta el momento, el Instituto Politécnico Nacional ya dio a conocer que la NASA ya dio inicio con los preparativos para el lanzamiento de la misión FY25, misma que involucra la plataforma suborbital Salter Testflight Universal en la que participará el módulo EMIDSS-6 de la universidad mexicana

De acuerdo con la información compartida hasta el momento por el IPN, la expedición saldrá desde la estación científica de McMurdo de Estados Unidos localizada en la Antártida y está prevista para el próximo domingo 1 de diciembre, motivo por el que habrá que permanecer al tanto de las cuentas oficiales de la institución educativa.

