No habrá impunidad por balacera en Antro DBAR de Villahermosa, promete Javier May

Este domingo por la noche el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez dijo en una entrevista que se solidariza con los familiares de los fallecidos en la balacera del Antro DBAR en Villahermosa. No obstante, el gobernador de Tabasco también prometió que no habrá impunidad por el caso y las autoridades ya investigan los hechos, incluso, el mandatario destacó que la Fiscalía General del Estado tiene en su poder varios videos de lo ocurrido.

Además, el gobernador de Tabasco también adelantó que su administración buscará emitir un decreto para regular el horario de funcionamiento de los Antros en Tabasco y mejorar su esquema de seguridad. De igual forma, May Rodríguez se comprometió a mejorar el presupuesto en materia de seguridad e informó que ya habló con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum quien dijo que el gobierno federal seguirá apoyando a Tabasco en materia de seguridad.

Videos compartidos en redes sociales muestran a personas en crisis nerviosa saliendo del centro nocturno tras escuchar las detonaciones. En uno de los clips, grabado desde un automóvil, se distingue claramente el sonido de un disparo, seguido del grito de un hombre que insta a huir mientras un vehículo deportivo acelera en la escena.

Los heridos fueron trasladados al hospital por personal de la Cruz Roja

Créditos: Armando de la Rosa

¿Qué paso en el Antro DBAR?

Este fin de semana, la violencia sacudió nuevamente a Villahermosa, Tabasco, con un ataque armado en el antro DBar, ubicado en la zona de Tabasco 2000. El saldo preliminar es de seis personas fallecidas y cinco heridas, según los primeros reportes.

Autoridades municipales y estatales acudieron al lugar, acordonando la zona para iniciar las investigaciones. Aunque no se han emitido declaraciones oficiales, los primeros informes señalan que los agresores ingresaron al DBar y dispararon directamente contra un grupo de jóvenes en una mesa. Mientras tanto, familiares de las víctimas esperan información a las afueras del antro.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Gustavo A. Rovirosa Pérez para recibir atención médica. Este ataque no es el primero en el DBar; en febrero de 2023, un hombre armado abrió fuego en el lugar, dejando un antecedente de violencia en el mismo recinto.

El incidente ocurre meses después de otra tragedia similar en el bar Hope 52, donde también se registraron víctimas mortales. La repetición de estos hechos pone en el foco la seguridad en centros nocturnos de Tabasco, mientras la sociedad exige respuestas y medidas contundentes para prevenir futuros ataques.

