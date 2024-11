Localizan a Melissa, menor de 12 años que estaba desaparecida en Veracruz; su mamá recibió extorsiones por hasta 2 mdp

Melissa Yamilet, una menor de 12 años de edad, ha sido localizada después de que se reportó su desaparición el pasado viernes 22 de noviembre en el municipio de Boca del Río en el estado de Veracruz. No obstante, a lo largo de su ausencia, su madre fue víctima de toda una serie de extorsiones y amenazas.

Desde su cuenta de Facebook, la usuaria Melissa G'us, identificada como madre de la menor de edad, dio a conocer que a pesar de las intimidaciones que recibieron, la adolescente ya se encuentra con su familia. En este sentido, agradeció a todas las personas que compartieron la ficha de búsqueda de su hija.

Cabe mencionar que por la desaparición de Melissa Yamilet, la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz emitió un boletín con el folio “24/SB1788U-24ZC” en el que se advirtió que la “integridad de la adolescente pudo haber estado en riesgo toda vez que pudo ser víctima de la comisión de un delito”.

A través de varias historias publicadas en la plataforma Facebook, la madre de la menor de edad, informó que en el tiempo en que no tuvo noticias sobre su hija Melissa Yamilet, fue víctima de una serie de extorsiones en la que le llegaron a pedir desde 5,000 y hasta 2,000,000 de pesos.

“Recibí muchas extorsiones, creo que fue lo que alimentó más mi desesperación hacia el no saber nada de mi hija y no encontrarla. Fue lo que me obligó a publicarlo en Facebook”, explicó la madre de familia.