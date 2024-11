VIDEO intentan asesinar a exdiputada de Chiapas incendiando su vehículo

Cecilia López exdiputada por el Partido Mover a Chiapas, fue víctima de un atentado la mañana de este viernes en el municipio de Oxchuc en la región de los Altos.

La también expresidenta municipal de esa demarcación explicó que los hechos se registraron mientras sostenía una reunión con las autoridades de 78 comunidades, cuando un grupo de hombres se acercaron a su camioneta que se encontraba estacionada a 100 metros de su domicilio particular y comenzaron a golpear.

“De repente me dicen sabes que te están buscando, te están buscando licenciada, ya golpearon tu carro. Me mandaron las fotos que estaba apedreada, todo el cristal roto de la camioneta. Yo dije bueno, pues vamos a seguir en la reunión”, relató.

Agregó que la camioneta marca Toyota Hilux, modelo 2024, con placas de circulación particulares del estado de Chiapas en la que viajaba sola, también fue siniestrada y que hace 15 días también sufrió un atentado cuando se dirigía a una comunidad para revisar un proyecto de pavimentación.





FOTO: Reportajes Tinta

"Gracias a Dios no me tocó"; Cecilia López sobrevive a balacera de hombres armados

“Yo iba pasando y cuando iba pasando, pues me mencionó hay viene (…) yo lo escucho, subo mi cristal y veo a los tipos (…) y empezaron a disparar. Yo le digo a mi compañero que me llevaba, me acompañaba ese día ¿sabes qué? Vámonos, vámonos y nos fuimos y fue donde empezaron a rafaguearme. Gracias a Dios no me tocó ninguna. Entonces, hoy es el segundo atentado”, expuso.

Por estos hechos la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía de Justicia Indígena informó que ya inició las investigaciones contra quien o quienes resulten responsables de los delitos de amenazas, daños y los que resulten, cometidos en agravio de Cecilia “N”, hechos ocurridos en el municipio de Oxchuc.

Además de que se giraron oficios de medidas cautelares y de protección, para la víctima, así como para la población de la cabecera municipal de Oxchuc, esto con la finalidad de salvaguardar la integridad patrimonial, física y la vida misma de las personas que transitan en dicha localidad, donde en día anteriores han denunciado la presencia de hombres armados.

Sigue leyendo:

Hallan con vida a Jonathan Asael, joven desaparecido junto a su amigo en Sonora

Edomex: así puedes solicitar el apoyo de 40,000 pesos para mejorar tu vivienda

EDG