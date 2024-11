Pablo Lemus: la próxima Secretaría del Agua no será otorgada por cuotas políticas

Que no será una dependencia ocupada por “cuotas políticas” sino por personal técnico especializado quienes estarán a cargo del tema hídrico de Jalisco, aseguró el gobernador electo, Pablo Lemus, al presentar su gabinete en materia de agua.

“No hay nombramientos de carácter político, son nombramientos de carácter técnico exclusivamente. Y pedí a quien va a encabezar la Secretaría del Agua, que en cada una de las áreas se conservaran y privilegiaran estos perfiles técnicos”, señaló Lemus Navarro al asegurar que el tema del agua será uno de los más importantes en los próximos 30 años.



Ernesto Marroquín será el nuevo secretario del Agua; al frente del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) estará Antonio Juárez; en la Comisión Estatal del Agua (CEA) sera el encargado Mario López Pérez; además, el titular del Consejo Consultivo será Francisco Mayorga.

Pablo Lemus destaca las prioridades en el abasto de agua en Jalisco

Los ejes principales de trabajo estarán basados en la conservación, acceso y el buen aprovechamiento de las fuentes de abastecimiento de agua.

“Como órgano de rector, generaremos las políticas que contribuyen a la preservación de los recursos hídricos del Estado, en coordinación con los tres niveles de gobierno, con el SIAPA y con la Comisión Estatal del Agua y la población, con el fin de implementar estrategias que promuevan una administración sostenible del agua, recurso indispensable para la seguridad alimentaria, la seguridad pública y el desarrollo económico de nuestro estado”, mencionó el próximo secretario.

Pablo Lemus se desmarca de la salida del pacto fiscal

Respecto a la propuesta de que Jalisco se salga del pacto fiscal, el gobernador electo, Pablo Lemus, se desmarcó de lo presentado por Enrique Alfaro Ramírez, gobernador en funciones de Jalisco.

“Esta es la discusión principal. Yo no he enfocado hacia el tema de salir o no del pacto fiscal. Yo siempre he pensado que tenemos que hacer una negociación política con la Presidencia de la República”, dijo, al resaltar que para el próximo 2025 habrá más recursos para Jalisco por parte de la federación.

“El secretario de Hacienda manifestó, si no mal recuerdo, ayer o antier, que Jalisco tendría de recursos federales adicionales del presupuesto 2024-2025 alrededor de seis mil millones de pesos más”, concluyó Lemus Navarro.

