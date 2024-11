Adrián Alcalá considera que hay tiempo para no aprobar la reforma que contempla desaparición del INAI

Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, consideró que aún hay tiempo para echar atrás la reforma que contempla la desaparición de siete organismos autónomos a pesar de que la Cámara de Diputados aprobó el dictamen. Explicó que aún falta su análisis en el Senado de la República.

“En donde podremos lograr incidir y seguiremos insistiendo es con las y los senadores sobre las implicaciones que tiene para el país la desaparición y extinción de órganos autónomos, especialmente el INAI”, declaró Adrián Alcalá en entrevista para el programa “Las Noticias con Mario Maldonado”, de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal del El Heraldo Media Group.

Anunció que los comisionados del INAI seguirán platicando con los senadores para explicarles que el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados tiene muchas lagunas y ambigüedades que no dejan claro cuál será el modelo de garantía.

Comisionados del INAI en sesión. Créditos: Especial.

Comisionado del INAI reglas claras en dictamen aprobado por Cámara de Diputados

“No se establece si será una unidad administrativa, se crearán organismos internos, la decisión será colegiada, será unipersonal, los procedimientos, los métodos, qué pasará con el tema de los datos personales en sector privado, no queda claro quien será la autoridad garante, así como la Plataforma Nacional de Transparencia”, dijo Adrián Alcalá al dar una lista de dudas que le dejan el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados.

Subrayó que con esta reforma se elimina la figura de los órganos garantes estatales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y explicó que el INAI es uno de estos órganos garantes en materia de protección de datos personales del sector privado.

“Si yo voy a un banco y otorgó mis datos personales y por alguna razón una entidad me está llamando, me está mandando correos electrónicos, yo puedo acceder y solicitar una protección de datos personales del sector privado de todo el país”, explicó Adrián Alcalá antes de reiterar que no hay claridad en las reglas del juego.

Finalmente, el comisionado presidente del INAI pidió que se otorgue al Estado Mexicano una autoridad con independencia, con autonomía.

