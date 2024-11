Buscan al dueño de billete de 50 pesos que contiene la leyenda “el último domingo del abuelo”

Los billetes y monedas tienen un valor nominal, en México hay monedas de 50 centavos, y uno, dos, cinco y diez pesos; además de billetes de 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos mexicanos, sin embargo, ciertas características pueden sumarles valor, como un error de impresión, ser impresas en ciertas fechas, el número de serie entre otros.

Sin embargo, hay quienes imprimir un valor sentimental muy grande, tal fue el caso de un billete de 50 pesos que se volvió viral en redes sociales, por presuntamente ser el último domingo de su abuelito, el cual esta marcado con la fecha del 20 de marzo de 2021, siendo un billete que tiene claros signos de desgaste por uso.

La publicación fue compartida en la red social de Facebook por una usuaria identificada como Glez Mari, una joven originaria de Guadalajara, Jalisco, quien se dedica a la venta de ropa y artículos de belleza por Internet, quien asegura que podrá regresar el billete si comprueban que es suyo.

"Me dieron este billete en un cambio y a lo que dice, me imagino que es el último domingo que recibió de su abuelito. Me imagino que por eso hasta lo marcó y quiso conservarlo... Desconozco las causas del porqué tuvo que pagar con ese billete, pero si tú reconoces este billete, escríbeme para regresártelo y puedas conservar ese bonito recuerdo. Sólo dime cómo se llama tu abuelo, para saber que es tuyo."