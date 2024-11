Así fue el secuestro del empresario restaurantero Baldemar Tariacuri en Pátzcuaro, Michoacán

PÁTZCUARO, Michoacán.- Momentos de terror vivieron los comensales del restaurante “El Gran Tariacuri”, en Pátzcuaro, Michoacán, cuando un comando irrumpió de forma violenta para privar de libertad al dueño del establecimiento, de nombre Baldemar Tariacuri Hernández Rodríguez.

Bastaron cerca de cuatro minutos para que la célula criminal ingresara al lugar ubicado en la localidad de Tzurumutaro, sometiera a los presentes, revisara cada rincón del restaurante y se llevara, contra su voluntad, al empresario restaurantero.

Videos de las cámaras de seguridad muestran que a las 4:38 de la tarde, cuando “El Gran Tariacuri” se encontraba repleto de clientes, entre esos varios niños y menores, cuatro sujetos fuertemente armados, con vestimenta negra y equipo táctico ingresan de manera violenta.

Tras someter al encargado del Valet parking, al resto del personal y a los comensales, los hombres recorren todo el establecimiento en busca de su víctima.

Al notar la presencia de los delincuentes, madres y padres corrieron al área de juegos para poner a salvo a sus hijos; en las grabaciones se observa a una mujer que junto a dos niños, se ocultan bajo una resbaladilla, mientras a escasos metros, ven pasar a los hombres con armas largas.

“Simplemente llegaron y nos dijeron todos al suelo o se los va a cargar la fregada, Entonces pues uno por el miedo pues se quedó, entonces lo único que yo dije, pues pensé en los niños, ellos preguntaban por su papá preocupados, yo les decía, no, tranquilos, tu papá va a estar bien, y esperemos que así sea. Había dos policías aquí, uno se refugió conmigo los otros no sé para dónde se fueron. Entonces pues a todos nos sometieron y solamente se escuchaba que gritaba la gente pero no sabíamos por qué razón”, contó un testigo.

Grupo armado ingresa a restaurante por empresario. foto: El Heraldo de México

A las 04:41 de la tarde, las cámaras registraron cómo los secuestradores se retiraron del lugar, con Baldemar Tariacuri; un minuto después, el resto de los cómplices abandonaron el restaurante para huir a bordo de dos camionetas, pero fue entonces cuando afuera se registró un enfrentamiento con la Guardia Civil que no impidió a los sujetos armados llevarse consigo a Baldemar.

Grupo armado no ha pedido rescate

Su familia no ha recibido hasta ahora alguna llamada en la que se exija un rescate, por lo que pide a los plagiarios que se toquen el corazón y respeten vida de “Tari”, como es conocido por familiares y amigos.

“Yo les pediría de favor que respeten su integridad que respeten su salud que no lo golpeen. Él es un hombre de bien un hombre trabajador, hombre que ha sabido salir adelante con trabajo, con esfuerzo, un hermano a carta cabal, un padre de familia responsable con sus hijos, yo sé que tienen un lado humano, También ellos, todo mundo tenemos un lado humano, entonces ojalá que sean sensibles y que Diosito les mueva esa parte de humanismo y que lo dejen libre de favor por favor su familia lo espere en casa”, expresó un familiar cercano.

En la región lacustre, corporaciones de seguridad implementaron un intenso operativo por tierra y aire en busca de “Tari” y sus secuestradores.

“Por la mañana traíamos alrededor de 70-80 elementos, ahorita vamos a hacer un reforzamiento con otros 120 de la Guardia Civil más lo que se sume de Sedena y de la propia fiscalía”, detalló Juan Carlos Oseguera Cortés, Secretario de Seguridad Pública de Michoacán

Mientras la familia de Tariacuri espera su regreso con bien, comerciantes y ciudadanos marcharon este martes para exigir a las autoridades su pronta aparición.

Sigue leyendo:

Mueren dos niños por intoxicación con gas LP

Aprehenden en Tizayuca al líder de peligrosa banda sudamericana Los Colombianos