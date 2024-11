Hallan muerto a mexicano que contactaba a mujeres por APP de citas, había salido con 3 extranjeras

Un mexicano, identificado como Emanuel Manzanares, fue encontrado sin vida en la ciudad de Medellín, Colombia. De acuerdo con primeros reportes, el cadáver estaba abandonado en una zona residencial de la comuna La América. Hasta ahora, se desconocen las causas que ocasionaron su muerte, pero se presume que perdió la vida luego de que se encontró con tres mujeres de nacionalidad colombiana, a quienes conoció en aplicaciones de cita.

Las primeras indagatorias sugieren que el cuerpo de Emanuel fue encontrado la noche del pasado 15 de noviembre y la madrugada del 16. Aparentemente, la última vez que fue visto con vida, el joven se encontraba en la casa de un conocido tomando bebidas alcohólicas, esto en el barrio Simón Bolívar.

Amigos de Emanuel comentaron, a las autoridades, que el último día que el joven fue visto con vida contactó con tres mujeres originarias de Colombia. Presuntamente, el hombre conoció a las sospechosas a través de aplicaciones de cita. Las mujeres supuestamente llegaron a la vivienda a mitad de la noche y participaron en la fiesta, tomando bebidas alcohólicas y conversando con todos los presentes.

Los amigos de Emanuel detallaron que en determinado punto de la noche ellos se quedaron dormidos; cuando despertaron se percataron de que las mujeres ya no estaban en la casa, mientras que su amigo Emanuel estaba tendido sobre el piso sin aparente signos vitales. Ante la emergencia, los amigos del mexicano llamaron a las autoridades y alertaron sobre lo que estaba sucediendo.

Hasta la zona arribaron elementos de seguridad y paramédicos, quienes constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Las autoridades también constataron que no habían rastros de violencia, ni indicios de un crimen. No obstante, se abrió una investigación por el caso, para determinar qué fue lo que sucedió con el mexicano Emanuel Manzanares.

Cabe mencionar que no hay personas detenidas por este suceso violento. Las autoridades están buscando a las tres mujeres que fueron contactadas por las aplicaciones de citas. Sin embargo, no se ha dado a conocer si las sospechosas ya rindieron su declaración, o si permanecen prófugas de la justicia. Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre lo que sucedió en realidad.

Autoridades colombianas han alertado a las personas, particularmente a los extranjeros, por una peligrosa practica que realizan las personas en aplicaciones de cita. Según las autoridades, se ha identificado un patrón en el que los delincuentes aprovechan estas plataformas para ubicar posibles víctimas, especialmente turistas y ciudadanos extranjeros, a quienes les administran sustancias peligrosas para dejarlos inconscientes para facilitar un robo sin resistencia y sin que el afectado tenga recuerdos claros.

