Estafador de Bumble: Fernanda García narra su experiencia y hace un llamado a la prevención

Fernanda García, una de las mujeres que ha caído en las redes de Jonathan "N", el conocido "estafador de Bumble", compartió su desgarradora experiencia en una entrevista que puso en evidencia el modus operandi de este criminal que ha engañado a decenas de mujeres en plataformas de citas online. Con valentía, Fernanda decidió hacer pública su historia, no solo para denunciar lo vivido, sino para advertir a otras personas que puedan estar cayendo en las mismas trampas.

La historia de Fernanda comenzó en 2022, cuando conoció a Jonathan en Bumble, una de las aplicaciones de citas más populares en México. En un principio, la relación parecía ser lo que cualquier persona podría desear: una conexión profunda, emocional y, sobre todo, basada en la confianza. Sin embargo, lo que parecía ser una historia romántica se transformó rápidamente en una pesadilla de engaños, manipulaciones y, lo peor de todo, un fraude financiero.

En entrevista para Al Aire con Karen Torres, por Heraldo Radio, Fernanda García relató, durante casi dos años estuvo en una relación con Jonathan, quien no solo le mintió sobre aspectos básicos de su vida, sino que además la involucró en un entramado de deudas a su nombre.

"Empezó todo muy bien, pero poco a poco me fui dando cuenta de que algo no estaba bien. No era solo que me estuviera engañando con otras mujeres, sino que me metió en un mundo de deudas, créditos y tarjetas de crédito a mi nombre", explicó Fernanda, quien incluso llegó a firmar contratos de compras a crédito por vehículos que nunca llegaron a ser entregados.

Fernanda denunció a Jonathan N, el estafador de Bumble

No tengan miedo de hablar, de salir de una relación tóxica o dañina Créditos: Especial

El momento crítico llegó cuando Fernanda, al descubrir las mentiras y las amenazas de Jonathan, decidió tomar acción. "El 22 de octubre me amenazó por última vez, y fue entonces cuando decidí que no iba a quedarme callada. No solo era una traición emocional, sino que había un daño económico y legal que me estaba afectando", recordó Fernanda.

Ante esta situación, y después de buscar ayuda legal, comenzó a denunciar públicamente la estafa, un acto valiente que la puso en contacto con otras mujeres que también habían sido víctimas de este hombre.

Jonathan N., conocido por muchas víctimas como un "estafador profesional" se valía de su carisma y manipulación para ganarse la confianza de sus víctimas, no solo en el ámbito amoroso, sino también en negocios ficticios en los que involucraba a personas cercanas.

Hay muchas mujeres que se han acercado a mí, algunas de las cuales no figuran en las denuncias públicas, pero que también han sufrido lo mismo. Se habla de más de 70 víctimas, y estoy segura de que hay muchas más", afirmó Fernanda.

A lo largo de su relato, Fernanda dejó claro que no se trata de un ataque contra la aplicación Bumble, sino un llamado a mejorar los sistemas de seguridad y verificación de los perfiles de los usuarios.

Las plataformas de citas no son culpables de lo que pasa, pero sí tienen una responsabilidad compartida de garantizar que los filtros y mecanismos de seguridad sean lo suficientemente estrictos para evitar este tipo de abusos", dijo.

Además, Fernanda hizo un llamado a las mujeres que puedan estar atravesando una situación similar. "No tengan miedo de hablar, de salir de una relación tóxica o dañina. El miedo a lo que dirán los demás no debe ser un obstáculo. Lo más importante es tu bienestar físico, emocional y económico", concluyó con firmeza.

Sigue leyendo:

Encuentra el amor en el "Dating Sunday 2024", el mejor día para las citas online

El estafador de Bumble | Jonathan le robó a más de 70 mujeres y se hizo millonario, presumía viajes y autos de lujo