VIDEO: Balean a trailero en intento de asalto, pero logra huir, así fue su valiente maniobra

En plataformas digitales circula un video en el que se aprecia el momento exacto en el que un trailero es baleado por un grupo criminal que montó un falso retén con la intención de atracarlo en el Arco Norte, afortunadamente, el operador de la pesa unidad logró escapar, aunque no lo hizo ileso, pues terminó con heridas en el brazo y su rostro, como era de esperarse, la inquietante grabación ya se hizo viral en redes sociales, donde se generaron todo tipo de opiniones al respecto.

De acuerdo con los datos de la cámara de vigilancia instalada al interior del tráiler, eran las 18:43 horas del pasado miércoles 13 de noviembre cuando ocurrió este intento de atraco, el cual, según se reportó en redes, ocurrió en el Arco Norte a la altura del municipio de Tula en el estado de Hidalgo.

Así fue el momento exacto en el que balean a un trailero en el Arco Norte

En las imágenes difundidas se puede apreciar que un tráiler detiene su marcha debido a que frente a él se detuvo una camioneta tipo pick up en color blanca, de la cual, descendieron hombres armados, los cuales, le marcaron el alto a otra pesada unidad, no obstante, el al percatarse de la situación, el operador decide retomar su marcha, pero esto casi le cuesta la vida, pues uno de los hombres armados le disparó en distintas ocasiones para tratar de evitar que escapara, no obstante, no logró su cometido.

Debido a los impactos de fuego, el cristal de la puerta del tráiler estalló y los fragmentos salieron volando, provocándole heridas al conductor en uno de sus brazos y en el rostro, no obstante, esto no lo detuvo y logró escapar de la zona para ponerse a salvo, además, de acuerdo con los reportes de distintos medios locales, el operador no requirió hospitalización.

El falso retén en el Arco Norte fue orquestado por hombres armados. Foto: X: victorcabreramx

Hasta el momento, se desconoce si el trailero que logró escapar de este intento de asalto acudió ante las autoridades correspondientes para interponer una denuncia formal, sin embargo, en redes sociales cientos de internautas le recomendaron actuar por la vía legal para que las autoridades tomen cartas en el asunto ya que los atracos en esta concurrida e importante vía son más que frecuentes.

El trailero terminó con heridas en el rostro y en el brazo tras el ataque en su contra. Foto: X: victorcabreramx

Como se dijo antes, el video de este intento de asalto se hizo viral en plataformas digitales y se abrió un intenso debate en torno a la grabación pues mientras un sector de internautas reconoció la valiente maniobra del conductor, otros más señalaron que no debió ponerse en riesgo de esa manera y sugirieron no poner resistencia en esos casos y valorar más su propia vida, no obstante, la discusión no llegó a un consenso.

