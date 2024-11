Pablo Lemus tiene un plan B para financiar la Línea 5 del Tren Ligero si no obtiene presupuesto federal

Los proyectos prioritarios para el estado de Jalisco, que incluyen la construcción de la Línea 5 el Tren Ligero y el saneamiento al Río Santiago, además de la rehabilitación de la red carretera federal, deberían incluirse en el paquete que estará presentando la presidenta Claudia Sheinbaum para el ejercicio fiscal 2025 mañana viernes en la Cámara de Diputados, así lo aseguró el gobernador electo de la entidad Pablo Lemus.

Aunque la reunión con la mandataria y el mandatario electo para revisar proyectos y temas prioritarios en Jalisco se tendrá hasta después de la toma de protesta de Lemus Navarro, destacó que los proyectos se entregaron en tiempo y forma a Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de la oficina de la Presidencia y también a Altagracia Gómez.

"En el momento en que ella esté en disposición de recibirme a mí como el representante de las y los jalicienses, yo estaré allá con la mejor actitud y la mejor vocación de llegar a acuerdos", dijo Lemus.

El gobernador aseguró que hay un plan para poder concretar todas las acciones que su gobierno requiere. FOTO: Archivo.

El plan b de Pablo Lemus para construir la Línea 5

El gobernador aseguró que tiene un compromiso para trabajar en conjunto y coordinado con el gobierno federal, sin generar pleitos. No obstante, dijo que las acciones que se necesita aplicar en el estado deben ser parte del presupuesto de egresos, aunque el encuentro que sostenga con la presidenta de México sea hasta después de que el proyecto se haya enviado.

Pese a que no se incluya dentro de lo previsto para invertir el dinero necesario para la Línea 5, él podría poner en marcha un 'plan B' para sacar adelante las obras, especialmente las previas al Mundial de Futbol que se realizará en 2026.

"No podemos estar dependientes de la voluntad del gobierno federal o no. Nosotros en el proyecto de presupuesto hemos contemplado, me refiero a 2025, el inicio de las obras iniciales para la Línea 5. Nosotros ya contemplamos, si no mal recuerdo, son 850 millones de pesos, que incluye la rehabilitación de la carretera a Chapala, que es federal y que está abandonada, llena de baches terribles... Aunque sea federal le vamos a entrar nosotros", dijo.

Explicó que la inversión de la L5 será tripartita, es decir, una parte federal, otra parte estatal y otra parte es una asociación público-privada.

"Lo que nosotros estamos pidiendo es que los recursos que el Estado invierta sean contemplados ya en la inversión tripartita".

Se prevé que el Tren Ligero conecte Guadalajara con el Estadio Akron. FOTO: Archivo.

Si no hay inversión en Chapala, pedirá jurisdicción en esta zona

Y debido a la imposibilidad de destinar recursos estatales en zonas de ámbito federal, adelanta que el lunes 9 de diciembre, siguiente lunes luego de su toma de protesta como gobernador, estaría solicitando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que el tramo de la carretera a Chapala sea entregado al Estado.

Así, de forma prioritaria, se contempla la rehabilitación de la carretera a Chapala a través de un convenio con la Federación para poder destinar los recursos para esta obra, expuso Pablo Lemus.

El próximo lunes 25 de noviembre a las 10:00 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará su Estrategia del agua en Palacio Nacional, y fue corrida la invitación para Pablo Lemus.

Además, a finales de mes estará de visita en los últimos días de noviembre en Jalisco donde se contemplan visita a dos puntos del Estado, Puerto Vallarta y la zona metropolitana de Guadalajara, en donde también se espera que tenga acercamiento con el gobernador electo.

