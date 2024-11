Vendedora de tamales enfrenta a su acosador y él la ataca con un machete: "me dejó casi muerta"

Alma Aída Juárez es una sobreviviente de intento de feminicidio, la mujer - quien trabaja como vendedora de tamales en la ciudad de Altamira, en Tamaulipas - fue atacada a machetazos el pasado mes de septiembre del presente año, mientras vendía sus productos en el Bulevar Allende. Ahora, a dos meses de su agresión, la víctima ha roto el silencio y ha dado entrevistas a medios locales, para exigir que su caso no quede impune.

De acuerdo con su testimonio, Alma - de 45 años de edad - es originaria de una comunidad rural en Altamira, pero diariamente acudía al Bulevar Allende para vender tamales que ella misma preparaba. Sin embargo, un día de septiembre su vida dio un cambio de 180 grados y ella terminó en el hospital con severas heridas, las cuales la pusieron en estado crítico y por poco le cuestan la vida.

En entrevista a las cámaras de Foro TV, Alma detalló que el día de los hechos fue acosada sexualmente por un hombre llamado Alejandro "N", quien se acercó a su puesto y comenzó a decirle insultos: "Primero, me faltó al respeto, me habló con muchas groserías, yo le pedí respeto, ese fue su coraje, no sé, que yo le dije que me respetara, viene y me agarra, me tocó", dijo la vendedora de tamales.

Agregó que ella enfrentó a su acosador y le pidió que la respetara, hecho que habría provocado la furia del hombre: "yo solo le pedí respeto. Nunca pensé que eso le diera derecho de ir a agarrar un machete y que viniera y me agrediera", contó Alma. Tras enfrentar a su acosador, Alma fue atacada con un machete; Alejandro "N" le enterró el objeto afilado en distintas partes del cuerpo, principalmente en la cabeza.

Alma se sometió a 7 cirugías y podría perder su brazo

La mujer ha sido sometida a 7 cirugías. Foto: pixabay

Como consecuencia de sus lesiones, Alma tuvo que ser trasladada de emergencia hasta un hospital local, donde recibió atención médica y permaneció hospitalizada por varios días. La vendedora de tamales explicó que, desde su agresión, se ha tenido que someter a siete cirugías y enfrenta un duro diagnostico, pues los médicos le han dicho que podría perder su brazo.

"Me dio varios machetazos en la cabeza, en la cara, en mi brazo, me dejó casi muerta. Ya no voy a tener el mismo movimiento en mi mano, me han dicho los doctores que mi mano ya no va a quedar bien y todavía me faltan varias operaciones", detalló Alma en su entrevista con medios de comunicación.

No hay orden de aprehensión para el acosador de Alma

El agresor de Alma es un hombre identificado como Alejandro "N". Foto: Guardia en Alerta

Pese a la gravedad de las lesiones que sufrió Alma, la mujer denunció que las autoridades de Tamaulipas no han emitido una orden de arresto en contra de Alejandro "N", quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia y se desconoce la información sobre su paradero. En este sentido, la vendedora de tamales se ha manifestado para exigir que el caso no quede impune y que su agresor enfrente a la justicia, ya que teme que la vuelva a atacar, o que otra mujer sea víctima de este hombre.

Sigue leyendo:

IMÁGENES FUERTES | combi atropella y mata a anciana y su perrito cuando cruzaban la calle

¿Presentían su muerte?; las últimas IMÁGENES que compartieron las víctimas de la masacre en bar Los Cantaritos