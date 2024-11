IMÁGENES FUERTES | combi atropella y mata a anciana y su perrito cuando cruzaban la calle

Una adulta mayor perdió la vida en calles del municipio de Naucalpan, en el Estado de México, luego de que fue embestida por el conductor de una camioneta de transporte público. El hecho ocurrió el pasado 12 de noviembre y se difundió en redes sociales, donde ha causado conmoción entre los internautas, quienes piden que la ruta sea suspendida y el responsable enfrente a la justicia por la muerte de la víctima.

De acuerdo con la denuncia, la víctima sería una mujer de 65 años de edad, quien pretendía cruzar una calle, cuando fue arrollada por el conductor del transporte público. Testigos de lo sucedido comentaron que el percance se presentó en inmediaciones de la calle calle Sierra Hermosa esquina con Sierra Tlaxcala, en la colonia Benito Juárez; agregaron que el agresor escapó de la escena minutos después.

Cabe mencionar que el accidente quedó documentado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se ve que la adulta mayor estaba cruzando la calle, cuando apareció la unidad de transporte público. Presuntamente, el conductor de la combi no se percató de la presencia de la mujer, razón por la cual terminó embistiéndola y arrastrándola por varios metros, hasta que finalmente detuvo la marcha de la unidad.

Las causas del percance aún no están claras; mientras algunas personas aseguran que fue un accidente, otros internautas señalan que fue con dolo, ya que dudan que el conductor no haya visto a la mujer cruzando la calle. Por ahora, no hay personas detenidas por este suceso, se espera que en los próximos días las autoridades den a conocer más información sobre el caso, así como la identidad del chofer y su situación legal.

Confirman que la adulta mayor falleció

Aunque en la grabación no sé sabe qué fue lo que sucedió con la mujer atropellada, testigos de lo ocurrido - e internautas en redes sociales - han comentado que la mujer presuntamente perdió la vida, esto como consecuencia de las severas heridas que sufrió tras ser embestida por la combi. Las causas de muerte oficiales aún no se han revelado, pero supuestamente estarían relacionadas con el terrible accidente que sufrió.

La denuncia sugiere que el conductor que atropelló a la mujer manejaba una combi de la ruta Sierra Hermosa-Toreo. Testigos del accidente aseguraron que el hombre se detuvo en cuando ya no pudo avanzar más por tener el cuerpo de la víctima atorado debajo de su unidad; el hombre estuvo detenido mientras los testigos resolvían cómo sacar a la mujer sin causarle más heridas. Sin embargo, minutos después, el sujeto escapó de la escena.

Internautas tunden al chofer de la combi, lo acusan de haber actuado intencional

El chofer se detuvo, pero escapó minutos después. Foto: @soynaucalpan.

Decenas de internautas han reaccionado al video y han acusado al conductor de haber actuado de forma intencional. "Lo hizo adrede. No se detuvo y se escapó. Y las leyes durmiendo"; "Ojalá cierren toda la ruta hasta que den toda la información del chofer"; "Imposible no verla y la arrastro bajo la combi unos metros"; "Y todavía sigue avanzando cuando se siente que trae algo abajo", son algunos de los comentarios en redes sociales.

