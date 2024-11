Gobierno de Claudia Sheinbaum planea reunión con gabinete de Donald Trump

El gobierno de México se encuentra trabajando en la organización de una reunión con el gabinete de transición del presidente Donald Trump, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la mañanera de este martes, detalló que el gobierno federal mexicano está interesado en abordar temas de organización, previo a que Trump tome protesta como presidente estadounidense.

“Estamos trabajando nosotros también para que en su momento si es posible pueda haber una reunión con el gabinete de transición del presidente Trump y las autoridades mexicanas para poder avanzar previamente en la coordinación”, resaltó.

Sheinbaum promete defender a los paisanos en Estados Unidos

En tanto, la jefa del Ejecutivo Federal explicó que dentro de su gobierno se ha trabajado en el refuerzo de los consulados, incluso hizo un llamado a los paisanos a acercarse a estos lugares porque México siempre los va a defender.

“Estamos reforzando a los consulados, en alguna de las conferencias lo informamos, decirles a nuestros hermanos, hermanas en Estados Unidos, que siempre los vamos a defender, que se acerquen a los consulados”, agregó.

Finalmente, al ser cuestionada sobre el tema económico, la mandataria federal resaltó que el país no tendrá problemas en ese rubro, “pues esperemos que no haya afectación y nos estamos preparando para poder tener estas reuniones previas y también trabajando en lo que tiene que ver con la relación económica, el tema de migración, el tema de seguridad y otros temas de alto nivel que tenemos que ver si se puede antes de que llegue el presidente Trump en una reunión y si no, pues, ya una vez entrando el presidente Trump”.

Con información de Carlos Navarro

edg