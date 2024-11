Captan a paseador de perros pateando a un husky en Las Águilas, CDMX | VIDEO

En redes sociales ha comenzado a circular el video de un paseador de perros que detiene su andar para jalonear a un husky en repetidas ocasiones, pero además cuando el peludo se encuentra sentado, lo patea sin que el animal haya hecho nada para recibir la agresión por parte del joven, quien porta viste ropa deportiva y lleva consigo una mochila.

Fue en la calle Torrente de la colonia Las Águilas, ubicada al noroeste de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, donde una cámara de vigilancia logró captar el momento en el que el lomito con actitud sumisa recibe jaloneos y una patada por parte del maltratador, al que han comenzado a denunciar desde la cuenta de X, Mascotas Coyoacán, para que los dueños hagan algo al respecto.

Esta publicación ha causado la indignación de los internautas, quienes han compartido diversos comentarios: "Si eso hace en la calle que no le hará en casa Urgente rescatar a ese perro antes de que lo mate e indagar el DIF local sobre el comportamiento del tipo con los de casa", "Gente de la zona atención Difundamos en varias redes sociales por favor es urgente poner a salvo a ese angelito", "Para poder evitar estas cosas, el dueño debe de hacerse responsable de los paseos de su perro, el tener perro es una responsabilidad, si no tienes tiempo no tengas mascotas".

Otros cibernautas han llamado a colocar carteles por la zona para que la población lo ubique y evite poner bajo su cuidado a sus mascotas, además señalan la importancia de que los dueños se hagan responsables de los paseos de su perro, pero en caso de no tener el tiempo, investigar y pedir referencias del paseador.

¿Dónde denunciar maltrato animal en la CDMX?

Para realizar una denuncia sobre maltrato animal, puedes recurrir a la Subprocuraduría Ambiental de Protección y Bienestar a los Animales (SAPBA) de la PAOT. Lo primero que debes hacer es llenar el formulario que se encuentra en su sitio de internet. También puedes llamar al teléfono 52 65 07 80 de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y los viernes de 9:00 a 15:00 horas, para recibir asesoría para ratificar tu denuncia.

De manera personal puedes acudir a las oficinas ubicadas en Medellín 202, planta baja, colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, en los mismos horarios, o por la aplicación de la PAOT disponible para Android. Si necesitas la intervención urgente porque está en riesgo la vida del animal, puedes llamar al teléfono 5552089898 de Brigada de Vigilancia Animal.

