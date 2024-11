Yasmín Esquivel reitera que participará en las elecciones del Poder Judicial: "El más alto honor de mi vida ha sido desempeñarme como ministra"

Yasmín Esquivel Mossa, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reiteró que participará en las elecciones del Poder Judicial que se realizarán el primer domingo de junio de 2025 en entrevista con Sergio y Lupita para El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group

"En mi caso personal yo decido participar porque los últimos 24 años en mi vida que he sido juzgadora y me he preparado para ser ministra, ser una buena ministra, considera que la justicia requiere de muchos temas todavía, una justicia de puertas abiertas, una justicia cercana a la gente, el más alto honor de mi vida ha sido desempeñarme como ministra, por eso decidí continuar en ella y someterme el escrutinio público", comentó Yasmín Esquivel.

Foto: Archivo

Propuesta del Ministro Juan Luis González Alcántara se analizará el martes

Sobre la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara que se analizará el próximo martes, señaló que son cuatro acciones de inconstitucionalidad que presentaron cuatro partidos políticos en contra de la reforma al Poder Judicial y que primeramente "vamos a ver si los partidos políticos tienen legitimación para poder presentar resoluciones en contra de la reforma".

Yasmín Esquivel dijo que otro aspecto será ver si los ministros y ministras tienen facultades de acuerdo a la Constitución para revisar las reformas a la Constitución e indició que esa paso es clave ya que siempre se ha dicho que no tienen los ministros competencia para revisar reformas Constitucionales es el que se va a discutir ampliamente si se puede o no revisar.

