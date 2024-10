Hasta en las mejores familias, migrantes acusan robo de remesas por parte de sus seres queridos

Los paisanos en Estados Unidos “se amarran las tripas” para ahorrar y enviarles dinero a sus familias, este esfuerzo muchas veces no es apreciado por quienes viven en México. Así lo considera Marco Antonio Hernández, dirigente de la Asociación de Connacionales en Las Vegas y Utah, quien hoy en entrevista con medios de comunicación local considera una necesidad urgente un sistema de justicia que respalde a los migrantes y las remesas que envían a sus familiares.

Marco Antonio Hernández. Foto: Chary Cambero

“Cuando un migrante puede comprobar con los recibos de los depósitos que ha estado realizando a su familia lo que manda, no hay problema, puede poner una denuncia al regresar de lo que estuvo enviando, sin embargo cuando se trata de un paisano indocumentado y no puede venir a México y además no tiene comprobantes del dinero que ha mandado, pues no puede hacer nada, ya hasta la esposa está viviendo con otro vato, con el novio y pues son ellos los que se quedan con su dinero”, señaló Hernández.

Parejas de los migrantes también señalados de robarles su dinero

En muchas ocasiones familiares cercanos, como parejas o hermanos, suelen quedarse con el dinero que los paisanos envían desde el extranjero. Cuando regresan al país, resulta que su dinero se esfumó, por ello, el líder, habla de la urgencia de brindar una asesoría legal especializada para proteger a los migrantes desde Estados Unidos, por lo que la Asociación a su cargo buscará el acompañamiento legal para que los migrantes cuenten con asesoría.

Migrante. Foto: Archivo

Puntualizó que la vida allá no es fácil, y que sí se gana mucho dinero, pero también se paga renta, alimentación y vestido, y nada es barato, el esfuerzo que hacen para enviar remesas a sus familiares es mucho y deben recibir asesoría, para blindarse de estafas.

¿Cómo pueden proteger su dinero los paisanos al enviarlo a México y obtener siempre comprobantes?

Es importante que los paisanos en Estados Unidos, aun siendo ilegales, elijan un forma segura de enviar su dinero, y que les brinde la confianza de contar con comprobantes, uno de los sistemas que se ha estado promoviendo son las cuentas FINABIEN, dado el éxito del programa para el envío de remesas, ahora la Financiera para el Bienestar tiene nuevos beneficios como son:

La cuenta FINABIEN USA aumentará a un límite de 20 mil dólares, y es ideal para que los connacionales reciban su nómina.

Las compras en línea son de 5 mil dólares por día, el doble del límite actual.

El costo de envío de remesas se mantendrá en 3.99 dólares, lo que permite que las familias mexicanas ahorren hasta un 82% en el costo del envío de dinero.

El retiro en cajeros automáticos en los Estados Unidos también crecerá a 1 mil dólares diarios.

La protección del Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) será de 250 mil dólares.

Sigue leyendo

Tarjeta Finabien Estados Unidos: ¿pueden tramitarla los migrantes mexicanos sin papeles?

Resaltan papel de FinaBien