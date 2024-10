Especialista de la UNAM explica los motivos por el que los jóvenes deciden no tener hijos

En las últimas décadas, se ha observado una disminución en las tasas de natalidad a nivel mundial, que corresponde a una decisión tomada por los jóvenes que deciden no tener hijos. De acuerdo con un especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) existen varias razones que motivan esa decisión. Puede decirse que no siguen los mandatos familiares, sin importarles ser, posiblemente, los últimos integrantes del árbol genealógico.

Los jóvenes en la actualidad, deben enfrentar algunas decisiones difíciles y entre ellas, es la procreación. Según un análisis de Luz María Galindo Vilchis, académica de la UNAM, existen varias razones por las cuales los jóvenes deciden no tener hijos. No significa que no deseen formar una familia, sino a las condiciones desfavorables que enfrentan día a día.

Motivos por los que los jóvenes no forman una familia

Una de las razones que encontró la especialista de la UNAM en los jóvenes tiene que ver con las condiciones económicas para mantener a un hijo. Es decir, la inestabilidad laboral y los bajos salarios que según Galindo Vilchis, a pesar de tener trabajo remunerado, “los salarios no son suficientes para sostener una familia. ¿Con qué van a mantener a los hijos?”. Ello plantea una gran preocupación para los jóvenes que no ven un futuro económico estable.

Otra de los motivos al momento de tener un hijo, es costo importante de las rentas. Ello, dificulta la independencia económica de los jóvenes, quienes en muchos casos deben seguir viviendo con sus padres o compartir vivienda con amigos. Además, se le debe sumar el tiempo que pasan en transporte público, ya que muchos hacen largos trayectos desde las zonas conurbadas hacia sus trabajos, lo que también limita su tiempo libre y energía para dedicarse a una familia.

La decisión de no tener hijos es una elección personal y compleja que se ve influenciada por una variedad de factores sociales, económicos y culturales.

De acuerdo con la UNAM, México muestra una reducción marcada desde finales del siglo XX. Sin embargo, “aún se mantiene como uno de los territorios con alta disminución de la tasa total de fecundidad en comparación con ciertas regiones europeas, Canadá y Estados Unidos”. La decisión de no tener hijos es una elección personal y compleja que se ve influenciada por una variedad de factores sociales, económicos y culturales.