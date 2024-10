Eduardo Ramírez anuncia las nuevas becas en Chiapas: ¿de qué se trata y quiénes serán beneficiarios?

El gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, anunció que el programa de Internet para las y los jóvenes será una realidad y lo implementará desde los primeros días de su gobierno, pues su objetivo es sacar a Chiapas de los últimos lugares en conectividad a Internet, sin importar lo alejado de sus municipios.

“Me he comprometido a otorgar una beca de conectividad para nuestros estudiantes de preparatoria y universidad, ya que el artículo sexto constitucional reconoce el acceso a Internet como un derecho humano”.

Mencionó que, en esta primera etapa del programa, se beneficiarán a 25 mil jóvenes en los municipios que se encuentran en la Zona de los Altos, 60 mil en la Zona Centro y 15 mil en la Zona Costa Soconusco. Asimismo, Ramírez Aguilar reiteró que su objetivo es trabajar por las y los jóvenes de Chiapas.

Brindarán facilidades para que los estudiantes puedan estudiar y tener acceso a la información. FOTO: Archivo.

Desde Ocosingo, Tapachula, Comitan, Tonala y Teopisca: ¿qué internet hay planeado para Chiapas?

En ese contexto, el próximo líder de la entidad comentó que la beca de conectividad “Jam Ach’Ulel, conéctate con Chiapas” consistirá en un plan mensual con 5 GB para navegar en Internet, además de redes sociales y llamadas ilimitadas.

“Mi compromiso en la Nueva ERA es mejorar la conectividad en el estado y que nuestras alumnas y alumnos se beneficien de este apoyo para elevar su calidad de estudio”, dijo sobre este programa que estaría dispuesto en varios municipios.

Finalmente, el mandatario electo subrayó la necesidad de apoyar a las y los estudiantes para que puedan ampliar sus conocimientos y destacó la importancia fundamental del acceso a Internet como herramienta educativa, que facilitará la obtención de más y mejor información, especialmente en un mundo cada vez más digitalizado.

Este sistema podría ser implementado a través de la CFE. FOTO: Archivo.

¿Cómo contratar esta ayuda?, ¿Se conectará por Internet Bienestar?

Debido a que no ha iniciado la administración de Eduardo Ramírez, aún no se dan a conocer las reglas de operación de este programa social; no obstante, una de las posibilidades para llevarlo a cabo podría darse a través de la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Bienestar.

La primera de estas ya dota de servicio de internet a diversas comunidades; entre ellas se encuentran poblaciones que viven en rezago social o se encuentran alejadas de las grandes urbes. Sus planes son similares a los que promete el gobernador electo y además está disponible en gran parte de los teléfonos móviles actuales.

Con esto, los jóvenes estudiantes de esta zona del país podrían tener acceso a internet gratuito, tecnologías de la información y diversas maneras de entretenerse, así como de aumentar sus conocimientos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del Inegi, al menos 97 millones de personas usaban este recurso, lo cual representó en 2023 el 81.2 por ciento de la población de mínimo seis años de edad.

El año pasado el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática reportó que al menos el 59.9 por ciento de las personas en Chiapas tenía acceso a alguna conexión a internet, mientras que el total de casas con este recurso era el 44.3 por ciento de los hogares.

Con esto se busca impulsar el acceso a la red a los jóvenes. FOTO: Archivo.

¿Cómo adquirir el acceso a internet satelital de CFE en zonas rurales de Chiapas?

Para las personas que no deseen esperar a conocer la forma en la que operará la beca anunciada por Eduardo Ramírez, aún es posible llevar a cabo la compra de un chip con el servicio Internet para Todos de la Comisión Federal de Electricidad.

Para hacerlo basta con ir a un módulo de Financiera de Bienestar o de Correos de México para comprar uno de los chips con los cuales se realiza la conexión de los dispositivos. Antes de esto, es importante saber si el celular que se pretende conectar es compatible con el internet que ofrece el gobierno.

Si bien los modelos recientes de teléfonos pueden soportar este sistema, es importante comprobar que el dispositivo es compatible. Para esto es necesario acceder a la siguiente página.

Llama desde el smartphone que deseas conectar al número: *#06#

El número que te salga será el IMEI, ese debes colocarlo en el menú de la PÁGINA DE VERIFICACIÓN.

El gobernador electo tiene una propuesta para conectar la entidad. FOTO: Archivo.

Sigue leyendo:

Internet para Todos de la CFE: ¿cómo saber si mi teléfono es compatible con el servicio y la eSIM?

¡Atención! CFE advierte de falso mensaje en celulares y lo exhibe ¿qué dice?