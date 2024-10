Tunden en redes a #LadyHuracán, asegura que yucatecos se “inventaron” huracán Milton para no trabajar: “ni está lloviendo”

En redes sociales se viralizó un video de una mujer foránea que radica en Mérida, Yucatán, y asegura que los yucatecos cada cierto tiempo se inventan un huracán para no trabajar, no ir a la escuela y quedarse en casa comiendo y viendo televisión.

La mujer fue identificada como Sandra O, quien compartió sus opiniones en su Instagram hablando de que todos los comercios están cerrados y las escuelas no abren, lo que en su perspectiva es un poco “cansado” porque tiene ganas de salir a algunos sitios para continuar con su vida cotidiana, ya que ni siquiera está lloviendo”, asegura.

“A mí se me hace que realmente lo hacen porque no quieren trabajar y no quieren hacer nada. Pero no está pasando nada”, afirmó. Además, se preguntó retóricamente sobre la frecuencia de los huracanes en Mérida, sugiriendo que la población se encierra sin razón aparente.