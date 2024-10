La Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum EN VIVO hoy viernes 4 de octubre | Minuto x minuto

Claudia Sheinbaum responde a los dichos del actor Rafael Inclán, quien aseguró que habría una "ama de casa" como presidenta:

“Esta idea de que las mujeres no tenemos capacidad y de que siempre hay un hombre que tenemos detrás diciéndonos qué tenemos que hacer es de una cultura machista y eso se tiene que desterrar porque todos somos iguales, pero lo que a mí me parece más lamentable es que se utilice la palabra de “ama de casa” como algo peyorativo y no, yo soy presidenta, abuela, mamá y ama de casa y con orgullo, todas las amas de casa, es decir, las mujeres, esposas que se dedican al hogar merecen todo nuestro reconocimiento, realizan un trabajo que nadie reconoce (…) parece un trabajo menor, pero los conminó a que realicen ese trabajo, tiene su complejidad”, expresó.