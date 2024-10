Encuentran sin vida a 2 policías estatales en Baja California Sur, así los despidieron

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, ha confirmado el hallazgo y el fallecimiento del policía José Gabriel Morales Meza y Yair Radilla Flores, pertenecientes a la Unidad de Reacción de la Policía Estatal Preventiva (PEP), encontrados sin vida la noche del miércoles 2 de octubre, en un predio ubicado en la carretera Ciudad Insurgentes-La Purísima, del municipio de Comondú.

El operativo de búsqueda fue activado desde el 21 de septiembre en Ciudad Constitución Baja California Sur, una vez que los agentes no fueron avistados por personal de la corporación ni de familiares.

Policías que fueron encontrados sin vida Foto: Especial

El 25 de septiembre también se realizo el hallazgo de el vehículo en el que desempeñaban sus labores, el cual fue hallado semi enterrado en las inmediaciones del kilometro 179 + 200 de la carretera de Ciudad Constitución a La Paz, sin rastro alguno de ellos al interior.

Piden que no quede impune el asesinato

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío aseguró “Voy a pedirle al procurador para que él dé una información más precisa. Ya se encontraron los cuerpos de los compañeros y por supuesto que no quede impune […] Yo me reuní ahora que estuve en Comondú hace unos días con los familiares y les mantengo la palabra de que no quede impune, como no debiera quedar ninguno”

Por su parte, la Secretaria de Seguridad Publica de Baja California Sur, extendió sus sinceras condolencias a familiares y amigos por esta lamentable pérdida, al tiempo en que informa se continuará trabajando de manera conjunta con la Procuraduría General de Justicia para el esclarecimiento de este hecho que deja un profundo dolor en la institución y en la sociedad sudcaliforniana.

Amigos y Familiares de las víctimas, les dieron el ultimo adiós este viernes en la capital del estado.

