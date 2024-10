Revelan las deudas que llevaron a la mujer policía a matar a sus hijos cuando dormían

Marina Silva era una subinspectora de la Policía de San Luis en Argentina, pero fue capturada luego de haber confesado que asesinó a sus dos hijos pequeños de dos y siete años de edad al argumentar que no quería que sufrieran la carga de tener que enfrentar una deuda monetaria que ella adquirió, cuyo monto fue revelado.

La oficial Silva fue localizada después de que escapó de su domicilio tras haber asfixiado y disparado a sus hijos mientras dormían. La aún policía estaba sentada en la calle mientras sostenía la pistola de cargo de la corporación policiaca, ya que buscaba suicidarse, pero no lo pudo hacer.

Se reveló el monto de la deuda que llevó a Marina Silva a matar a sus hijos. Foto: Archivo

¿Cuánto dinero debe la policía que mató a sus hijos?

Luego de que la policía siguió la pista de Marina Silva tras haber dejado dos carteles en la puerta trasera y en la delantera de su hogar con un mensaje que decía: “No entres… Melina llama a la Policía”, los uniformados la arrestaron y quedó en prisión preventiva por el doble filicidio.

Este jueves se dio a conocer que la policía Marina Silva tenía una deuda millonaria por un total de 6.7 millones de pesos, la cual la tenía con distintas entidades bancarias y financieras. El medio local El Chorrillero, dio a conocer el monto de dinero de la oficial Silva.

La mujer policía debía 6.7 mdp. Foto: El Chorrillero

La policía había pedido créditos en julio y agosto

Asimismo, la policía Marina Silva tenía otros créditos menores: uno de 941,000 con Credlap, 94,000 le debía a Mercado Pago, 48,000 a Argencred y 33,000 mil a Bersatex. Todos los montos corresponden a julio y agosto de 2024, según reveló el medio.

En su declaración, Marina Silva dijo que ella sola se llenó de deudas y no supo cómo manejarlas. “Ni Jonathan (el papá de uno de sus hijos) ni mi mamá me hicieron embargar el sueldo. Yo sola me llené de deudas y no supe manejarlo. Quise que no le falte nada a los niños”, acotó.

Sigue leyendo:

Mujer discute con su esposo, se arroja de auto en movimiento y su hija muere

VIDEO: por intentar grabar un tiktok resbala del tren y las llantas lo aplastan