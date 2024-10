Durante el fin de año los trabajadores se encuentran ansiosos para el depósito de su aguinaldo, especialmente porque durante la "cuesta de enero" los gastos aumentan, además de que cada año los precios en el mercado van al alza. Sin tomar en consideración las fiestas decembrinas, la entrada del año nuevo suponen numerosos gastos, razón por la cual el aguinaldo suele ser un alivio para las familias mexicanas.

Sin embargo, a lo largo de 2024 se presentaron distintas iniciativas en materia laboral, por lo que si no tienes claro lo que establece la Ley Federal de Trabajo para los beneficios este año, esta información es para ti.

¿Cuándo se debe depositar el aguinaldo?

En base a la Ley Federal de Trabajo, los empleados deben recibir su aguinaldo antes del 20 de diciembre. En caso contrario, los patrones pueden recibir denuncias por parte de sus trabajadores, bajo el argumento de cometer una violación contra los derechos laborales.

Por tal motivo, los trabajadores podrán recibir su el 50 por ciento de su salario mensual. Por ejemplo, si tu sueldo es de 15 mil pesos mexicanos, podrás recibir un monto adicional a tu quincena de 7 mil 500 pesos.

¿Aprobaron el doble aguinaldo en México?

Durante este año captó la atención la iniciativa de la diputada Gabriela Benavidez del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien propuso en la Cámara de Diputados que las empresas entreguen a sus trabajadores un aguinaldo doble, es decir, un depósito equivalante al monto mensual de los trabajadores.

“Una mejora en la productividad de las y los trabajadores debe acompañarse no solo con el incremento de su salario, sino también con un aguinaldo digno y más justo”, dijo la diputada Gabriela Benavides Cobos.

Esta no es la primera vez que un legislador propone doble aguinaldo para los trabajadores. Durante 2023, el diputado Manuel de Jesús Baldenegro aguinaldo al doble, tan solo que el beneficio era dirigido exclusivamente para el sector privado. No obstante, no fue aprobado en el Congreso de San Lázaro.

Sin embargo, hubieron personajes del sector empresarial que se pronunciaron en contra de la iniciativa. Entre ellos, se encuentra Gilberto Robles, presidente del Coparmex, quien aseguró que los diputados deberán analizar a profundidad la propuesta, principalmente bajo el argumento de las complicaciones que tendrían las empresas.

