Cotsco, la cadena internacional tipo club de precios, ha sido tendencia en diversas ocasiones, pero esto no se debe a algún problema en los artículos que ofrece a sus miembros, sino por la serie de acontecimientos que se han dado entre algunos de sus usuarios, y que se han vuelto virales en redes sociales, por ejemplo, los revendedores de pasteles.

Sin embargo, esta ocasión ocurrió con otras de sus clientas, quienes decidieron hacer una obra de caridad, pero parece que su acción no fue del agrado de los internautas, quienes no tardaron en lanzar por plataformas digitales una serie de cuestionamientos a su modo de actuar, en tanto que otros celebraron su intención de apoyar a otras personas en condiciones de salud vulnerable.

Esta imagen se hizo viral.

Foto: Redes sociales

Señora compra más de 100 hot dogs en Costco y desata polémica en redes

En redes sociales ha trascendido el caso de dos mujeres pidieron 110 combos de hot dogs para regalarlos a personas que se encontraban afuera de un hospital y, ante dificultad para trasladar los refrescos, idearon un modo más práctico para poder trasladarlo: llevaron un termo de más de 18 litros aproximadamente para tomar el volumen de refresco correspondiente a cada uno de los paquetes.

La imagen de las dos señoras con su termo naranja causó polémica en redes y se hizo viral, pues había quienes se oponían a esta acción, mientras que otros consideraron que tenían el derecho a tomar el refresco por el que habían pagado.

¿Qué opinaron los internautas?

"Se me hace una forma muy ineficiente de donar Estoy seguro de que con lo que costaron los 100 hot dogs se pudo comprar comida en una cocina económica o hacerla ellos mismos, arroz, pollo, frijoles, tortillas y salsa (algo sencillo) y se habrían alimentado a muchas mas personas", "Está mi bien, por un lado se llevan lo justo o menos ya que sería 110 vasos de refresco, no se ahí quepan y por otro lado ayuda al comercio a ahorrarse 110 plásticos", "No, no es importante conocer el contexto de nada. Solo vivan y dejen vivir y no se metan en la vida de los demás", "Deberían haberlos comprado en otra presentación, botellas por ejemplo, por que ya llegarían sin gas, y así no tiene chiste".

Los comentarios sin duda estuvieron divididos, entre quienes las apoyaron su decisión, mientras que otros criticaron desde la comida que compraron para donar, hasta el tipo de bebida. Incluso algunos más se atrevieron a afirmar que su intención no era donar, sino revender esos productos.

