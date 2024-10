Desapareció al salir de su trabajo; sus restos fueron hallados en conocido corredor de Trata de Personas

El pasado 7 de junio de 2024, Blanca Estela "N" salió de su casa y no volvió, fue hasta el 17 de julio que hallaron sus restos óseos en una barranca ubicada a unos 200 metros del campo de béisbol de Tenancingo, Tlaxcala. En el lugar encontraron prendas de vestir, una bolsa de mano y un par de zapatos de color rosa pastel con brillos.

Fue hasta el 30 de julio, tras realizar pruebas de ADN, que se confirmó que se trataba de la joven de tan sólo 26 años, quien era originaria del estado de Veracruz. Su muerte resultó polémica, ya que a pesar de los esfuerzos de sus familiares, que se encargaron de reportarla como desaparecida y se trasladaron hasta Tlaxcala para presentar la denuncia, las autoridades locales no atendieron su solicitud de ayuda para dar con su paradero.

Fue vista por última vez el 7 de junio. Foto: Especial

Blanca Estela salió a trabajar y no regresó

Su familia se enteró de la desaparición de la joven, luego de que su hijo de apenas 9 años, les informara que su mamá no había vuelto del trabajo, por lo que decidieron reunir los recursos económicos suficientes para viajar a Tlaxcala; sin embargo, en la Procuraduría General de Justicia del Estado no les fue posible realizar la denuncia y ahí se les recomendó llamar al 911, pues la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas (FEPDNL) no podía apoyarlos debido a la falta de un titular.

Sin embargo, no fue el único sitio donde sus esfuerzos por localizarla fueron obstaculizados, también en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos (CEAVO) y en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Tlaxcala (CEBPTlax), por ello se pusieron en contacto con las activistas locales, Yeny Charrez Carlos, de ‘Mujeres con Poder’, y Haydee Noya, de ‘AbanDONNA el miedo’, con las que lograron presentar la denuncia e incluso les facilitaron el apoyo económico para su estancia en Tlaxcala.

Familia recibía amenazas de presunta banda delictiva

De acuerdo con la hermana de Blanca Estela, María Guadalupe, durante su proceso de búsqueda recibieron amenazas vía telefónica y en redes sociales por parte de una supuesta banda delictiva que aseguraba tener secuestrada a la joven y madre de dos menores de edad; sin embargo, esto tampoco fue considerado por el personal de la PGJE.

Ante la negligencia de las autoridades, la familia de la veracruzana exigió que se investigara de manera exhaustiva y se destituyera a los funcionarios que negaron el apoyo.

Trabajaba en un centro nocturno

Se sabe que Blanca Estela desapareció el 7 de junio de este año al salir del centro nocturno “Bora Bora”, donde trabajaba como mesera, ubicado en San Pablo del Monte, zona limítrofe entre los estados de Puebla y Tlaxcala, conocida también como el corredor de la trata de personas.

A pesar de que desde el 18 de julio se reportó el hallazgo de restos en una barranca, las autoridades lo ignoraron, y fue hasta el 24 de julio que se trasladaron al lugar, donde confirmaron la presencia de huesos. Por su asesinato, sólo hay una persona detenida.

Blanca Estela era mamá soltera y decidió irse a Tlaxcala para encontrar un trabajo, sacar adelante a sus hijos y comprar una casa; sin embargo, a su hermana le decía que se iría a vivir a Puebla.

Sigue leyendo:

Así trataba el asesino de la niña Sofía Delgado a su propia hija menor de edad: "siempre estaba muy asustado"

Asesinan a niña de 12 años de edad, la enterraron en el patio de una casa