Michel recibió más de 30 puñaladas y descargas eléctricas por parte de su novio, ahora pide justicia

Michel Enríquez Arias es una joven sobreviviente de un terrible intento de feminicidio en la Ciudad de México. A sus cortos 18 años de edad, la ex alumna de la preparatoria 3 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibió 30 puñaladas por parte de su ex pareja sentimental, otro joven de su misma edad. El caso conmocionó a los habitantes de la alcaldía Gustavo A. Madero el pasado 1 de septiembre y ahora, a más de un mes de los hechos, la estudiante ha hablado ante medios de comunicación para pedir justicia por la agresión que casi le cuesta la vida.

De acuerdo con su testimonio, recabado por Foro TV, el día de la agresión Michel accedió a encontrarse con su ex pareja sentimental, quien, con engaños, la convenció de ir a un hotel en de la colonia Granjas Moderna, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Sin embargo, al llegar a la habitación, él la sometió y le exigió que suplicara por su vida. "Si yo lograba darle razones por las que mi vida valiera la pena él me iba a dejar ir", confesó la joven en entrevista.

Pese a que Michel luchó por su vida, su ex pareja sentimental - Mathian "N" - la apuñaló en 30 ocasiones, causándole heridas de gravedad. A estas lesiones se le sumaron varios golpes y descargas eléctricas en los párpados. Al hablar sobre el momento de su agresión, la ex alumna de prepa 3 mencionó que su agresor contaba con, al menos, tres armas: un cuchillo, un taser y un bastón, además, el joven llevaba en su mochila un cambio de ropa y guantes, para poder dejar la escena sin evidencias que pudieran vincularlo con el crimen que pretendía cometer.

"Empezó a picarme todo el estómago y me decía '¿por qué no te mueres?'. Lo que me hizo fue terrible, fue sádico, fue de todo. Y no quiero que él salga libre para hacerle esto a otra persona", comentó Michel en su entrevista con Foro TV.