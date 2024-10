Choque múltiple de 10 vehículos en la México-Puebla deja varios prensados

Un accidente dejó a varias personas prensadas, en un hecho en que los conductores de al menos 10 vehículos se vieron involucrados en la Autopista México-Puebla, colonia San Francisco Apolocalco, de la alcaldía Iztapalapa, aunque en el sector Teotongo, de la Ciudad de México.

En el lugar hay servicios de emergencia que laboran para sacar a las personas prensadas de los fierros de los camiones y autos particulares que se ven involucrados, entre ellos un camión de pasajeros y uno de basura de la CDMX, cuyo conductor presuntamente se quedó sin frenos.

Accidente en la México-Puebla

Hay un vehículo el cual queda prensado con un camión de basura, y hasta el momento se desconoce la condición de los tripulantes, por lo que se solicita los apoyos al lugar, mismo que ya se encuentra cerrado a la vialidad para quien se dirige hacia la Ciudad de México.

Tráiler tira postes y cableado

Por otra parte, debido al exceso de dimensiones un tráiler derribó 3 postes al quedar enredado con el cableado en la Colonia Roma

Fue por la madrugada que el operador ingresó por la calle de Orizaba hacia la Plaza Río de Janeiro donde en primera instancia derribó 3 bolardos sin embargo decidió continuar pero al llegar a su entronque con Cerrada Río de Janeiro se enredó con cableado de telefonía, internet y luz derribando al menos 3 postes

En el lugar no hubo reporte de personas lesionadas pero si se registra afectación en la energía eléctrica e internet. Se espera que en las próximas horas arribe personal de la Comisión Federal de Electricidad para comenzar con las reparaciones El operador del tráiler con razón social Superficie Terrestre SA de CV fue detenido.

