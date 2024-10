Así trataba el asesino de la niña Sofía Delgado a su propia hija menor de edad: "siempre estaba muy asustado"

Evelyn Rodas, esposa de Brayan Campo - asesino de la niña Sofía Delgado Zúñiga -, rompió el silencio ante medios de comunicación y relató cómo era la relación entre ella y el feminicida. Según lo dicho por la mujer, ella nunca sospecho de su esposo debido a que jamás notó que é tuviera comportamientos extraños contra las menores de edad; incluso, ella señaló que él solía cuidar a su hija, otra adolescente llamada Sofía, a quien presuntamente nunca agredió.

De acuerdo con Evelyn, ella y su hija Sofía vivían con Brayan Campo, pero jamás notaron comportamientos extraños por parte del hombre. La mujer agregó que el feminicida solía cuidar a su hija y se quedaba solo con ella por varias horas, sin que se reportaran agresiones: "él no era capaz de acercársele a ellas. Ni siquiera era capaz de bañar a mi hija, ni de mirarla desnuda", dijo la mujer ante cámaras de medios colombianos.

Brayan habría negado los delitos previos que cometió

Al ser cuestionada sobre las agresiones previas por las que había sido acusado Brayan Campo, Evelyn detalló que él siempre le decía que se trataban de falsas denuncias, las cuales querían tenderle una "trampa", además, él le aseguraba que ya había pagado por un crimen que no cometió: "hasta donde yo tenía conocimiento era como una trampa que le habían hecho a él. No sé… Pero, pues hasta donde yo sabía, eso era como una especie de trampa que le habían hecho o era lo que él me había dado a entender y lo que su familia tenía entendido”, dijo la esposa del asesino de Sofía.

Luego de que fue cuestionada por el asesinato de Sofía Delgado, Evelyn aseveró que ella le preguntó a Brayan si tenía algo que ver con el hecho, pero él le habría dicho que no estaba involucrado en su desaparición: "Yo todo el tiempo le pregunté si él sabía algo, si él tenía algo que ver en eso, y él, siempre mirándome a los ojos, me lo negaba". La mujer dijo que descubrió que su esposo era el asesino hasta el día de su captura, cuando la policía llegó a su casa.

Esposa del asesino asegura que no sospechaba de él

"Ellos (la policía) empezaron mucho a frecuentar la casa. Entonces me vigilaban 24 horas al día, todo el tiempo, y yo decía ‘pero entonces algo anda como sospechoso’. Yo decía: ‘esto ya no me está gustando’. Pero jamás me imaginaba que era porque él tuviera que ver en eso. Él, para todo lo que me decía, tenía como una excusa”, reveló Evelyn al hablar sobre cómo fue que descubrió que su esposo era el asesino de la niña Sofía Delgado.

Finalmente, Evelyn enfatizó que jamás le pasó por la mente el pensar que su esposo estuviera involucrado en el asesinato de la niña Sofía: "jamás me imaginaba que era porque él tuviera que ver en eso. Él, para todo lo que me decía, tenía como una excusa”, comentó la mujer, quien tras el crimen perdió la custodia de su hija y ahora lucha por recuperarla.

