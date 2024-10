No puede ser alterado, responde Sheinbaum a orden de jueza de eliminar reforma Judicial del Diario Oficial de la Federación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que de acuerdo a la Ley de Diario Oficial de la Federación (DOF), este no puede ser modificado, lo anterior luego de que la jueza de Veracruz, Nancy Juárez, ordenó que se eliminará la publicación de la reforma al Poder Judicial.

“El Diario Oficial de la Federación tiene la obligación de publicar aquello que emiten secretarías, decretos, modificaciones o incluso modificaciones constitucionales. Entonces, el diario oficial tiene una ley, no es que las personas decidan por voluntad propia qué hacen o qué no hacen, hay una ley. Y en el artículo séptimo bis, en este numeral, dice que quienes están encargados del Diario Oficial de la Federación, no solamente en este caso está violentando la ley de amparo, sino que además están violentando la ley del diario oficial de la federación”, explicó.

Frente al tema, la mandataria federal cuestionó a los asesores de los juzgadores que ordenaron dicha acción, pues criticó que no saben cómo es que funciona el Diario Oficial de la Federación y sus publicaciones.

“Entonces, yo me pregunto, ¿quiénes son los asesores? Porque yo creo que no... Si saben cuáles son algunos de los requisitos, haber sacado 8 de promedio en la carrera y 9 de promedio en la materia que corresponda. Entonces, ¿cómo una jueza puede hacer una solicitud que viola varias leyes? ¿Quién es la asesora de esta jueza o de este magistrado? O sea, si son los ministros de la Corte, imagínense”, enfatizó.

Finalmente, Sheinbaum Pardo sostuvo que lo pedido por la jueza ya queda en segundo plano, ya que ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE seguir con el proceso de elección de juzgadores.