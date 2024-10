Benito Juárez entrega apoyo económico a 560 adultos mayores

La alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, refrenda su compromiso con los adultos mayores por lo que se entregaron apoyos económicos de 5 mil pesos a 560 vecinos con la finalidad de mejorar su calidad de vida y contribuir al desarrollo de este grupo de atención prioritaria.

En este año, la alcaldía destinó un presupuesto de dos millones ochocientos mil pesos a la acción social “Apoyo a Personas Mayores BJ 2024”, con lo que se benefició a personas de entre 60 y 64 años de edad que más lo necesitan y que les permitirá reducir el rezago y carencias sociales.

Silvia Aguirre Segovia, vecina que recibió este apoyo económico, puntualizó que es un gran acierto seguir atendiendo a los adultos mayores, ya que es una población que se ha sentido excluida en los últimos años. Para el señor José Vargas este recurso significa poder pagar la renta y hace en su vida la diferencia.

“El apoyo que estamos recibiendo para mí es muchísimo, porque me ayuda a cubrir muchos gastos y sobre todo para medicamento, para mis pruebas de diabetes que me tengo que estar comprando y son muy caras, es un apoyo sustancial...para mí vale mucho, es un gran beneficio, sobre todo que nos tomen en cuenta ahorita a los adultos mayores", señaló.

“Me siento bien, porque con esto voy a alcanzar a pagar lo de la renta, si no lo tengo no puedo completar ni para eso, ni para día de los muertos, para la comida o lo que haga falta. Ando mal de la rodilla y me hace falta un poquito de centavos”, dijo.