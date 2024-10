Avalan reformas para garantizar diversos programas sociales en la Constitución

Sin dejar de lanzar acusaciones entre Morena, PT y PAN, de manera unánime, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas con las que se elevan a rango constitucional, los apoyos a personas con discapacidad, campesinos, pescadores y se disminuye a 65 años, la edad con la que se entregan los apoyos a adultos mayores.

Con 483 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones fueron avaladas con mayoría calificada, las modificaciones al artículo 4 y 27 de la Carta Magna en materia de Bienestar con la que se garantizará que anualmente, el Estado destine los recursos presupuestarios suficientes, oportunos y adecuados, conforme al principio de progresividad y no regresión, para garantizar el ejercicio de los derechos establecidos que impliquen la transferencia de recursos directos para la población.

El dictamen especifica que, a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años les corresponde la pensión no contributiva por discapacidad, y a todas las personas mayores de esa edad les corresponde la pensión no contributiva de adultos mayores, puntualizando que, el monto asignado no sea disminuido en términos reales en comparación con el ejercicio fiscal anterior.

Establecen también apoyos para campesinos y pescadores

La propuesta de la iniciativa que envió Andrés Manuel López Obrador, el pasado 5 de febrero, modifica también el artículo 27 para establecer que el Estado garantizará la entrega de apoyos a campesinos y pescadores, así como precios de garantía para productos básicos como maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero.

Aunque señaló que apoyan los programas sociales porque son una herramienta que realmente impulsa a las personas a salir adelante, Diego Ángel Rodríguez Barroso del PAN, acompañado de otros legisladores de su bancada con carteles de presuntas irregularidades del gobierno federal criticó que Morena solo los utilice dichos apoyos para tener control político.

“Ustedes sólo promueven programas sociales con el fin de ejercer control político, son ustedes quienes tanto criticaron ese control y al final resultaron ser expertos padroneros, coaccionando inclusive a las y los beneficiarios a acudir a eventos, mítines de su partido político”, indicó.

En respuesta, Carlos Alonso Castillo, de Morena resaltó la importancia de la reforma ya que garantizará la pensión universal a personas con discapacidad en los gobiernos del PRIAN que se niegan a otorgarla.

“Por el bien de todos, primero los pobres, no es un eslogan, es una forma de gobernar. Más de 12.2 millones de adultos mayores reciben su pensión, y en el caso de las personas con discapacidad, el programa ha alcanzado a más de 1.4 millones de beneficiarios. Estos números no sólo reflejan la efectividad de los programas, sino que son testimonio de un gobierno comprometido con reducir las desigualdades y erradicar la pobreza extrema”, indicó.

Señalamientos entre bancadas

Margarita Zavala del PAN, reiteró que no están en contra de la política social, lo que critican es que sea su único eje, convirtiéndolo en dádivas y asistencia, por lo que tienen que reflexionar en la necesidad de aplicar otros recursos que apoyen a la población para mejorar su calidad de vida, lo que no se logra sólo entregándoles sólo dinero.

Durante la sesión se presentaron algunas situaciones como la pregunta que le hizo la diputada de Morena, Paola Tenorio Adame a Margarita Zavala, cuestionándola de cómo le hace para estar en la tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro siendo la pareja de Felipe Calderón, a quien calificó como el mayor farsante y ratero mandatario de México.

“Que tú que le debes tanto al pueblo de México, que fuiste la compañera del mayor farsante Presidente de esta república, ratero ¿Cómo le haces para ponerte en esa tribuna, la más importante tribuna de este país ante todas las mexicanas y mexicanos, ese traje de cinismo? ¿Cómo le haces? porque quisiéramos saberlo para cuando llegáramos a necesitar si este será el caso, entonces dinos ¿Cómo le haces para convertirte en la mayor mentirosa usando el cinismo al máximo, por qué, eso me tiene completamente intrigada y lo quisiera saber?, cuestionó.

Aunque lamentó la postura de la legisladora de la Cuarta Transformación, Zavala Gómez del Campo, quien supuso la buena voluntad de la pregunta, contestó la interrogante.

“¿Qué me hace estar aquí en la tribuna de la Cámara de Diputados? Un profundo amor a México, un profundo amor a México, porque mire, yo soy de una familia, como muchas, como millones en México y me enseñaron a amar al país. Fíjense que en mi casa amar y servir a México era como respirar, y por supuesto que encontré en la política el instrumento que obviamente cualquier abogado tendría, pero cualquier persona tiene para trabajar hacia los demás, para pensar en el bien común, para saber que podemos construir entre todos, bienes que no podemos construir individualmente”, respondió.

Tras aprobado el dictamen en lo general, los diputados federales de las diversas fracciones parlamentarias presentaron 229 reservas con más de 50 oradores.

Sigue leyendo:

Morena no promoverá juicio político contra ministros, pero el PT sí

Diputados publicitan a jueces que contenderán en elecciones y que están en contra del paro en el Poder Judicial